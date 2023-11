Γυναικοκτονία Τουρκία 2023: Άγρια δολοφονία με κατσαβίδι

Ένας Βρετανός τουρίστας κατηγορείται για τη βάναυση δολοφονία της συζύγου του με κατσαβίδι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους στην Τουρκία μετά από καυγά. Η 26χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή γύρω στις 12:30 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες, από το ξενοδοχείο Ulubat Castle Hotel στην περιοχή Fatih Mevlanakapı της Κωνσταντινούπολης. Το προσωπικό του ξενοδοχείου ανέφερε ότι άκουσε «ήχους» από ένα δωμάτιο και βρήκε το θύμα «πεσμένο σε μια λίμνη αίματος». Γιατροί έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν τον θάνατό της. Η γυναίκα είχε αμυχές στο λαιμό και σε όλο της το σώμα, ενώ ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε δολοφονηθεί με κατσαβίδι. Μάλιστα ο δράστης την είχε χτυπήσει με το κατσαβίδι 41 φορές.

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε αμέσως τον 28χρονο σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος φορούσε ένα ματωμένο λευκό μπλουζάκι και προσπάθησε να πάρει ταξί για να απομακρυνθεί από τον τόπο του εγκλήματος. Ο ύποπτος ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και είπε ότι πέταξε το κατσαβίδι στην τουαλέτα του δωματίου του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, «οδηγήθηκε στη φυλακή από το δικαστήριο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά της συζύγου του».

