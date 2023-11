Ντουέιν Τζόνσον – εκλογές ΗΠΑ: Αποκάλυψε ότι τον έχουν προσεγγίσει κόμματα για να κατέβει ως υποψήφιος

Ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον είπε ότι τον έχουν προσεγγίσει πολιτικά κόμματα για να κατέβει ως υποψήφιος στις επόμενες εκλογές των ΗΠΑ. Ο πρώην παλαιστής και πλέον ηθοποιός έχει συζητήσει στο παρελθόν για την προοπτική να μπει στον πολιτικό στίβο και τώρα αποκάλυψε ότι τον έχουν ήδη προσεγγίσει πολιτικά κόμματα για να θέσει υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο πρώτο επεισόδιο του podcast «What Now? with Trevor Noah», ο Τζόνσον δήλωσε:«Στο τέλος του έτους 2022, με επισκέφθηκαν κόμματα και με ρώτησαν αν θα κατέβω υποψήφιος και αν θα μπορούσα να κατέβω». Το 2021, μια δημοσκόπηση αποκάλυψε ότι σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί θα υποστήριζαν τον Χολιγουντιανό σταρ αν αποφάσιζε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. Ο 51χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι κολακεύεται από την υποστήριξη, λέγοντας ότι τον τιμά πραγματικά το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης.

Dwayne Johnson revealed that political parties have asked him to run for President last year pic.twitter.com/NcjxkhiXbS

— Dexerto (@Dexerto) November 9, 2023