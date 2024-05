Αποδυτήρια έξω από το γήπεδο: Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Απίστευτο… Η νεοφώτιστη στη μεγάλη κατηγορία της Νορβηγίας, KFUM Όσλο, δεν έχει αποδυτήρια εντός του κτίσματος του γηπέδου της αλλά έξω από αυτό!

Οι παίκτες της, αλλά και οι φιλοξενούμενοι, μαζί με τους διαιτητές και τα παιδιά που ακολουθούν, πρέπει να κάνουν μικρή βόλτα πριν από κάθε αγώνα για να μπουν στο γήπεδο, αφού περάσουν έναν δρόμο στον οποίο διακόπτεται η κυκλοφορία!

🇳🇴🛣️ Meanwhile in the Norwegian league, newly promoted side KFUM Oslo have their changing rooms separate from the stadium…

So the KFUM & Brann players had to cross the road to begin the game! 😅😂 pic.twitter.com/cqCoioDFV8

— EuroFoot (@eurofootcom) April 29, 2024