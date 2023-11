Ρόμπερτ ντε Νίρο – βοηθός: Ήττα “μαμούθ” για τον διάσημο ηθοποιό

Tο δικαστήριο του Μανχάταν έδωσε τέλος στη διαμάχη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο και της πρώην βοηθού του, με τον Χολιγουντιανό αστέρα να χάνει από την Γκράχαμ Τσέις Ρόμπινσον. Παρά τις καταθέσεις του 80χρονου, ότι δεν έκανε bullying στη Ρόμπινσον, η οποία τον περιέγραψε ως «το αφεντικό από την κόλαση», ο Ντε Νίρο δεν έπεισε τους ενόρκους. Η απόφαση αυτή κλείνει την δικαστική διαμάχη στην οποία ο ηθοποιός κατηγορήθηκε πως ήταν ένα καταχρηστικό αφεντικό που υπέβαλλε την υφισταμένη του σε σεξιστική συμπεριφορά.

Η Ρόμπινσον είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που κατάφερε να «ξεσκεπάσει» έναν τόσο ισχυρό άντρα του θεάματος σε δικαστική διαμάχη και όχι μόνο. Από το τέλος της δίκης, η ίδια δικαιούται την αποζημίωση από τον ηθοποιό που θα την κάνει πλουσιότερη κατά 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Στο δικαστήριο, όταν ο δικηγόρος της Γκράχαμ Τσέις Ρόμπινσον, Άντριου Μακάρντι, ρώτησε τον ηθοποιό αν της φώναξε όταν δεν τον ξύπνησε εγκαίρως για μια σημαντική συνάντηση, εκείνος είπε ότι «την έβρισε», ενώ ακόμη, παραδέχτηκε ότι πιθανότατα την αποκάλεσε «οξύθυμη», «μυγιάγγιχτη» και «κακομαθημένο παλιόπαιδο». Ωστόσο, αρνήθηκε ότι πραγματικά φώναξε στη Ρόμπινσον. «Έχω υψώσει τη φωνή μου», επιβεβαίωσε ο Ντε Νίρο. «Δεν φωνάζω. Θέλετε να το αμφισβητήσετε αυτό; Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν κάνω».

Robert De Niro’s production company ordered to pay ex-assistant $1.2M after sensational NYC court battle https://t.co/3vjEOgm286 pic.twitter.com/VgBl3Z0brw

Ο Ντε Νίρο ύψωσε τη φωνή του αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης κατά την οποία αποκάλεσε την πρώην βοηθό του, αφού κατηγορήθηκε ότι δεν την πλήρωνε δίκαια σε σύγκριση με έναν άλλο άνδρα υπάλληλο. «Κάθε μικρό πράγμα για το οποίο προσπαθεί να με πείσει είναι ανοησία!» αναφώνησε ο ηθοποιός. «Ντροπή σου, Τσέις Ρόμπινσον». Επίσης, απέρριψε ως «γελοίες» και άλλες κατηγορίες για διακρίσεις λόγω φύλου. Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε επίσης ότι η σύντροφός του, η Τίφανι Τσεν, «μπορεί να είπε» ασεβείς κουβέντες για τη Ρόμπινσον, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι αυτό ήταν αποδεκτό επειδή η Ρόμπινσον ήταν πρώτη ασεβής.

Robert De Niro admits in court he asked ex-assistant to scratch his back, called her a ‘f–king spoiled brat’ https://t.co/MxWjl5X7JN pic.twitter.com/Itlp02ILtJ

