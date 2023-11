Ζακ Έφρον τώρα: Η «μεταμόρφωση» του ηθοποιού για το «The Iron Claw»

Ο Ζακ Έφρον – δυστυχώς – έρχεται να προστεθεί στη λίστα με τους ηθοποιούς που παρεμβαίνουν αισθητικά στο πρόσωπό τους με τέτοιο τρόπο, που μοιάζουν αγνώριστοι. Αυτή την περίοδο προετοιμάζει τη νέα του ταινία «The Iron Claw» και ο φακός τον πέτυχε στα γυρίσματα. Ο 36χρονος ηθοποιός υποδύεται τον διάσημο παλαιστή Fritz Von Erich «Jack Adkisson» που μεσουρανούσε στα ρινγκ τη δεκαετία του 1960. Προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλου και να προετοιμάσει το σώμα του, σταμάτησε να είναι vegan και άρχισε διαλειμματική νηστεία, όπως δήλωσε στο περιοδικό Men’s Health. Οι θαυμαστές του πάντως απογοητεύτηκαν πολύ από τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι σμιλεμένοι κοιλιακοί του που τράβηξαν την προσοχή των θαυμαστών του. Αλλά και το πρόσωπό του. Όταν ένα απόσπασμα ανάμεσα στις λήψεις από τη φωτογράφιση του εξωφύλλου του EW ανέβηκε στο Instagram και το X, οι οπαδοί του έμειναν άναυδοι με έναν χρήστη να ρωτάει: «Τι συνέβη στο πρόσωπό του;». «Μοιάζει με τον πρίγκιπα Farqular στο Σρεκ» πρόσθεσε ένας ακόμη αναφερόμενος στο προεξέχον σαγόνι του Έφρον. «Διάολε, το πρόσωπό του δεν κινείται καν τώρα» σχολίασε ένας τρίτος. «Ο Σρεκ σε live action; Ω Θεέ μου» αναρωτήθηκε ένας ακόμη. «Οι αυξητικές ορμόνες έχουν καταστρέψει το σαγόνι και τα χείλια του;» αναφέρει ένα ακόμη σχόλιο με έναν ακόμη έντρομο χρήστη να γράφει: «Θεέ μου, Ζακ, τι σου συνέβη;»

Zac Efron, Jeremy Allen White, and Harris Dickinson open up about #TheIronClaw, @A24‘s highly anticipated wrestling drama about the legendary Von Erich family.

Read our cover story: https://t.co/vXXDaToP6M pic.twitter.com/Z28BhoKkk7

— Entertainment Weekly (@EW) November 6, 2023