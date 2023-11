Ιερουσαλήμ επίθεση με μαχαίρι: Τραυματίστηκαν δυο αστυνομικοί

Δύο αξιωματικοί της συνοριακής αστυνομίας τραυματίστηκαν σοβαρά σε τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στην Πύλη του Ηρώδη στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ το πρωί της Δευτέρας, επιβεβαίωσε η ισραηλινή αστυνομία. Ένας αξιωματικός τραυματίστηκε σοβαρά και ένας άλλος τραυματίστηκε πιο ελαφρά. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά σε αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με αναφορές. Ο δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς που απάντησαν στο σημείο της επίθεσης. Οι διασώστες περιέθαλψαν τους δύο τραυματίες αστυνομικούς, και οι δύο γύρω στα 20, προτού τους μεταφέρουν εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Hadassah-University στην Ιερουσαλήμ για περαιτέρω θεραπεία.

Αστυνομικοί άρχισαν να συλλέγουν στοιχεία στο σημείο και να σαρώνουν την περιοχή για να αποκλείσουν την πιθανότητα άλλων συνεργών στην επίθεση. Ο αρχηγός της αστυνομίας Κόμπι Σαμπτάι κατευθύνεται στον τόπο της επίθεσης. «Όταν έφτασα στο σημείο, περαστικοί είπαν ότι υπήρχε ένας τρομοκράτης που εξουδετερώθηκε», φέρεται να είπε ο εθελοντής της United Hatzalah, Ελάντ Ρεβανσέρι. «Παρείχαμε την αρχική περίθαλψη σε μια γυναίκα περίπου 20 ετών που τραυματίστηκε σοβαρά και σε έναν νεαρό άνδρα που υπέστη ελαφρά τραύματα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπεία».

