Κιμ Καρντάσιαν κόρη: Τρώει ωμό κρεμμύδι…σαν να είναι μήλο

Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, Νορθ, φαίνεται ότι θα απασχολεί κατά καιρούς τα διεθνή μέσα με την παράδοξη συμπεριφορά της. Η Νορθ Γουέστ έγινε ξανά trend στα social media, μετά από το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα με την 10χρονη να τρώει ωμά κρεμμύδια. Μητέρα και κόρη βρίσκονταν στην κουζίνα για να μαγειρέψουν σούσι και τηγανητό κοτόπουλο, όταν η Νορθ αποφάσισε να δαγκώσει μια μεγάλη μπουκιά από ένα μη καθαρισμένο κρεμμύδι σαν να ήταν ένα φρούτο. «Μπορείς να το φας έτσι;» ρωτά η Καρντάσιαν την κόρη της. «Θέλεις λίγο;» της απάντησε, με την τηλεπερσόνα να λέει: «Όχι, ευχαριστώ. Θα φας ένα κρεμμύδι σαν μήλο; Αυτό είναι που κάνει, παιδιά, τρώει τα λαχανικά σαν μήλα».

Πριν από λίγες μέρες, η Νορθ Γουέστ έδωσε και την πρώτη της συνέντευξη, από την οποία δεν έκρυψε την αδυναμία που έχει στον πατέρα της, Κάνιε. Φωτογραφήθηκε για το «New Wave Issue» του περιοδικού iD και μίλησε για τους γονείς του, το πώς διαχειρίζεται τη δημοσιότητα, ενώ αποκάλυψε το αγαπημένο του τραγούδι. Όπως είπε αρχικά, το αγαπημένο της είναι το «Through the Wire» του Κάνιε Γουέστ, που κυκλοφόρησε το 2004. Στη συνέχεια, μίλησε για τα ταλέντα της στη ζωγραφική και το τραγούδι, ενώ ανέφερε πως «έχει κληρονομήσει την επιδεικτικότητα του πατέρα της». «Έχω πολλά ταλέντα. Ίσως πήρα κάτι από τον μπαμπά μου», εξήγησε.

North West Compared to Dad Kanye West After Declaring She’s ‘the Best Ever’ in New Interview: ‘NorthYe’ https://t.co/CoJeFGmFP1

— OK! Magazine USA (@OKMagazine) November 1, 2023