Ρόμπερτ Ντε Νίρο – βοηθός: Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρενόχληση και σεξισμό

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κάθισε στο εδώλιο για δεύτερη φορά την Τρίτη 31 Οκτωβρίου στην αστική του υπόθεση στη Νέα Υόρκη εναντίον της πρώην εκτελεστικής βοηθού του και παραδέχτηκε ότι ύψωσε τη φωνή του εναντίον της, ενώ την έβριζε. Όταν ο δικηγόρος της Γκράχαμ Τσέις Ρόμπινσον, Άντριου Μακάρντι, ρώτησε τον 80χρονο ηθοποιό αν της φώναξε όταν δεν τον ξύπνησε εγκαίρως για μια σημαντική συνάντηση, εκείνος είπε ότι «την έβρισε», σύμφωνα με το People. Επιπλέον, παραδέχτηκε ότι πιθανότατα την αποκάλεσε «οξύθυμη», «μυγιάγγιχτη» και «κακομαθημένο παλιόπαιδο». Ωστόσο, αρνήθηκε ότι πραγματικά φώναξε στη Ρόμπινσον. «Έχω υψώσει τη φωνή μου», επιβεβαίωσε ο Ντε Νίρο. «Δεν φωνάζω. Θέλετε να το αμφισβητήσετε αυτό; Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν κάνω».

Ο Ντε Νίρο ύψωσε τη φωνή του αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης κατά την οποία αποκάλεσε την πρώην βοηθό του, αφού κατηγορήθηκε ότι δεν την πλήρωνε δίκαια σε σύγκριση με έναν άλλο άνδρα υπάλληλο. «Κάθε μικρό πράγμα για το οποίο προσπαθεί να με πείσει είναι ανοησία!» αναφώνησε ο ηθοποιός. «Ντροπή σου, Τσέις Ρόμπινσον». Επίσης, απέρριψε ως «γελοίες» και άλλες κατηγορίες για διακρίσεις λόγω φύλου. Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε επίσης ότι η σύντροφός του, η Τίφανι Τσεν, «μπορεί να είπε» ασεβείς κουβέντες για τη Ρόμπινσον, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι αυτό ήταν αποδεκτό επειδή η Ρόμπινσον ήταν πρώτη ασεβής. Η δικαστική διαμάχη του ηθοποιού με τη Ρόμπινσον ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019, όταν η εταιρεία παραγωγής του, «Canal Productions», την μήνυσε για εκατομμύρια, αφού φέρεται να έκανε κατάχρηση κεφαλαίων για προσωπικά έξοδα.

