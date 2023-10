Τραμπ για Μπάιντεν: Ανελέητο τρολάρισμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ανελέητο τρολάρισμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν φαίνεται πως κάνει ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια πρόσφατη στάση της προεκλογικής του εκστρατείας στο Λας Βέγκας, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο σημείο να αναπαραστήσει με κωμικό τρόπο την έξοδο του 80χρονου προέδρου από την σκηνή, όπως συνέβη σε πρόσφατες ομιλίες του. «Δεν μπορεί να βάλει δύο προτάσεις μαζί και είναι υπεύθυνος για τον πυρηνικό πόλεμο» είπε ο Τραμπ σε ένα πλήθος από θαυμαστές του. Αναφερόμενος στις συχνά συγκεχυμένες εξόδους του Μπάιντεν από τη σκηνή μετά από δημόσιες ομιλίες του, ο Τραμπ είπε στο κοινό ότι είναι καλύτερα εξοπλισμένος στο να εντοπίζει τις ράμπες εξόδου από ό,τι ο πιθανός αντίπαλός του το 2024. «Βλέπω μια σκάλα εκεί, βλέπω μια σκάλα. Αν χρειαζόταν, θα πηδούσα κατευθείαν από αυτό το πράγμα στο μπροστινό μέρος (δείχνοντας το μπροστινό μέρος της σκηνής), θα μπορούσα να το κάνω, είναι περίπου ένα μέτρο» είπε.

Στη συνέχεια, μιμήθηκε τον Μπάιντεν που χάνεται καθώς αναζητά την έξοδο από το βήμα. «Μέχρι εκείνη τη στιγμή, όλα τα πράγματα έχουν εξασθενήσει, οπότε είναι ασυνάρτητος» είπε ο Τραμπ για την κατάσταση του μυαλού του προέδρου όταν τελειώνει την εκφώνηση μιας ομιλίας. Το τρολάρισμα όμως συνεχίστηκε με τον Τραμπ να γυρνάει πλάτη στο κοινό καθώς προσπαθεί να βρει την έξοδο από την σκηνή και άρχισε να κουνάει τα χέρια του σε μια προσποιητή σύγχυση. Το πλήθος ακούγεται να ξεσπά σε γέλια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ κοροϊδεύει τον αντίπαλό του. Την περασμένη εβδομάδα, χλεύασε τον Μπάιντεν λέγοντας πως χρησιμοποίησε «τις παιδικές σκάλες» για να επιβιβαστεί στο Air Force One. O Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί μια μικρότερη σκάλα για την επιβίβαση και την αποβίβαση από το προεδρικό αεροσκάφος μετά από μια σειρά από πτώσεις που καταγράφηκαν στις κάμερες.

«Ο Τζο δεν μπορεί να ανέβει ούτε τις παιδικές σκάλες» είπε συγκεκριμένα σε ομιλία του στο Νιου Χαμσάιρ. «Αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί τις μικρές σκάλες. Τις αποκαλούμε παιδικές. Και το έχει κάνει κοινή πρακτική επειδή δεν μπορεί να τα καταφέρει να ανέβει ή να κατέβει» πρόσθεσε. Κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας του, ο Τζο Μπάιντεν έχει γίνει συχνά περίγελος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω του αξιοσημείωτα μεγάλου αριθμού πτώσεων, με πολλούς να αμφισβητούν την σωματική καταλληλότητά του για τη δουλειά του προέδρου των ΗΠΑ.

Trump mocks Biden for the way Biden leaves a stage. He isn’t wrong.😆pic.twitter.com/FGKQy12NlJ

— General™️👀🇺🇸🦅 (@TheGeneral_0) October 29, 2023