Μαρσέιγ – Λυών: Το ντέρμπι που δεν έγινε ποτέ!

Το χθεσινό (29/10) ντέρμπι ανάμεσα στη Μαρσέιγ και τη Λυών για την 10η αγωνιστική της Ligue 1 αναβλήθηκε οριστικά. Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι σκηνές της επίθεσης των οπαδών της Μαρσέιγ με πέτρες στα πούλμαν που μετέφεραν την αποστολή και τους οπαδούς της Λυών, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά ο προπονητής των “Γκον”, Φάμπιο Γκρόσο, και να αποφασιστεί η οριστική αναβολή της αναμέτρησης. Στην Γαλλία είχε γίνει ξανά ένα ανάλογο περιστατικό βίας, στο παιχνίδι Μονπελιέ – Κλερμόν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τερματοφύλακα της Κλερμόν και την αναβολή του παιχνιδιού (δείτε εδώ).

Να σημειωθεί ότι η Λυών που βρίσκεται στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος με καμία νίκη, ήλπιζε με αυτήν την αναμέτρηση να έφερνε μια ισοπαλία ή να κέρδιζε, κάτι όμως που δεν έγινε, καθώς το παιχνίδι λόγω των γεγονότων αναβλήθηκε.

🚨#BREAKING: The French football club Lyon has had their bus attacked by Marseille fans.

The manager Fabio Grosso has been seriously injured.#Marseille #Lyon #League1 #Attack #French pic.twitter.com/bRN6oVR4wR

— Football Xtras (@football_xtras) October 29, 2023