Μονπελιέ – Κλερμόν: Το παιχνίδι που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αλλά θα ξαναγίνει

Η LFP ανακοίνωσε ότι ο αγώνας μεταξύ Μονπελιέ – Κλερμόν στις 8 Οκτωβρίου που διακόπηκε λόγω του τραυματισμού του τερματοφύλακα της Κλερμόν, Μορί Ντιό, από βεγγαλικό, όμως θα ξεκινήσει από την αρχή! Ο αγώνας θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, ενώ από τη Μονπελιέ θα αφαιρεθεί ένας βαθμός και άλλος ένας με αναστολή ενώ θα δώσει δύο εντός έδρας παιχνίδια της χωρίς την παρουσία των θεατών. Θυμίζουμε ότι, η αναμέτρηση στο “Μοσόν” για την 8η αγωνιστική της Ligue 1 δεν τελείωσε ποτέ! Το σκορ ήταν 4-2 για τους γηπεδούχους και ο τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων, Μορί Ντιό, ετοιμαζόταν να κάνει ελεύθερο με αποτέλεσμα στο 91ο λεπτό να λάβει χώρα το σοκαριστικό συμβάν με το βεγγαλικό .

Οι συμπαίκτες του έσπευσαν στο σημείο και όσο δεχόταν τις πρώτες βοήθειες ο Μορί Ντιό, ο Νέτο Μπόρζες έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στο πέταλο από το οποίο εκτοξεύθηκε το αντικείμενο. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα όταν ο VAR έλεγξε το στιγμιότυπο που είχε διαφύγει από τον διαιτητή.

Οι παίκτες της Κλερμόν αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο έπειτα από όλα αυτά που έγιναν κι ενώ ο Ντιό παρέμενε στο έδαφος. Ο τερματοφύλακάς τους αποχώρησε πάνω σε φορείο, ενώ ακολούθως πήγαν στα αποδυτήρια και οι παίκτες των γηπεδούχων, με τον διαιτητή να διακόπτει το παιχνίδι.

