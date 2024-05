Άστον Βίλα – Ολυμπιακός 2-4: Διασώστρια έσωσε φίλαθλο της ομάδας που έπαθε ανακοπή

Ένα άγνωστο σε πολλούς περιστατικό σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Άστον Βίλα και Ολυμπιακού, όταν ένας οπαδός υπέστη καρδιακή ανακοπή. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, με τους οπαδούς να απομακρύνονται από την κάτω κερκίδα του Holte End στο Villa Park, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Μια ομάδα γιατρών έσπευσε αμέσως στο σημείο για να βοηθήσει τον οπαδό που είχε καταρρεύσει, με τους υπόλοιπους φιλάθλους που βρίσκονταν στο ίδιο διάζωμα να απομακρύνονται με ηρεμία, μετά την ειδοποίηση από το σύστημα PA.

Λίγο αργότερα, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η φωτογραφία μιας γυναίκας να τρέχει στον τόπο του συμβάντος, με πολλούς από τους φιλάθλους της Aston Villa να αναφέρουν στο Twitter πως ήταν αυτή που του έσωσε τη ζωή, ενώ ζητούσαν βοήθεια για να μάθουν ποια ήταν, ώστε να ανταμειφθεί. Η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία έγραφε: «Αυτή είναι η γυναίκα που έκανε CPR και που ενδεχομένως έσωσε μια ζωή απόψε στο L2. Βρείτε την. AVFC δώστε της ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για μια ζωή». Οι οπαδοί ισχυρίστηκαν αργότερα ότι το όνομα της γυναίκας είναι Χάιντι Έλιοτ, μια παραϊατρική που εργάζεται για την υπηρεσία ασθενοφόρων East Mindlands και βρισκόταν εκεί για να δει τον αγώνα.

This is the woman who delivered potentially life saving CPR in L2 tonight. Find her. @AVFCOfficial get her a free season ticket for life. pic.twitter.com/aAAWShPCgw

— Charlie Cox (@AVFCCharlie) May 2, 2024