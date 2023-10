Mamma Mia 3 σίκουελ: Επιβεβαιώθηκε η κυκλοφορία της τρίτης ταινίας

Το «Mamma Mia 3», η τρίτη ταινία του εμβληματικού μιούζικαλ, είναι γεγονός. Η επόμενη προσθήκη του αγαπημένου μιούζικαλ αναμενόταν έντονα εδώ και αρκετό καιρό, με την παραγωγό της ταινίας Tζούντι Κρέιμερ να λέει μάλιστα ότι «όλοι το θέλουν». Τώρα, μετά την επιτυχία της ταινίας του 2008 και της δεύτερης του 2018, το «Mamma Mia» επιστρέφει ξανά. Η επιβεβαίωση της νέας ταινίας έγινε από τον Βρετανό κωμικό, Άλαν Καρ. Μετά την κυκλοφορία του νέου ριάλιτι διαγωνισμού «Mamma Mia! I Have a Dream», στην οποία ο ίδιος είναι κριτής, αποκάλυψε σε μια νέα συνέντευξη στο Capital Breakfast τα σχέδια της τρίτης ταινίας. Στον νέο διαγωνισμό, ο Καρ μαζί με τις συναδέλφους του κριτές, Τζέσι Γουέρ, Σαμάνθα Μπακρς και Άμπερ Ράιλι αναζητούν το επόμενο πρόσωπο που θα υποδυθεί τη Σόφι και τον Σκάι στο ομώνυμο θεατρικό μιούζικαλ στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.

Ο παρουσιαστής του «Capital Breakfast» ρώτησε: «Το Mamma Mia βρίσκεται στο West End εδώ και 25 χρόνια, να είσαι ειλικρινής, είναι αυτός ένας τρόπος για σένα να μπεις και εσύ στο καστ;». Στη συνέχεια, ο Καρ ανέφερε: «Λοιπόν, έχω μια αποκλειστικότητα για εσάς, η Τζούντι Κρέιμερ, η παραγωγός, είπε ότι θα είμαι στο Mamma Mia 3, ναι, και το είπε αυτό και κάναμε μια συνέντευξη Τύπου και είπα “πες το πες το” γιατί είχε πιει μερικά κρασιά όταν το είπε και ήθελα να το πει μπροστά σε όλο τον Τύπο». Μια από τις παρουσιάστριες της πρωινής εκπομπής στη συνέχεια έσπευσε να διευκρινίσει: «Δηλαδή στην ταινία!;». Στο οποίο απάντησε ο Καρ: «Η ταινία, ναι, πάω στο Χόλιγουντ μωρό μου!».

