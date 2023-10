Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Τρελά ερωτευμένη η τραγουδίστρια

Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν για άλλη μια φορά παρούσα σε αγώνα του Τράβις Κέλσι. Αυτή είναι η πέμπτη φορά που η τραγουδίστρια απαθανατίζεται να επευφημεί τον αθλητή. Οι κάμερες εντόπισαν τη Σουίφτ την Κυριακή σε μια σουίτα στο Arrowhead Stadium να πανηγυρίζει διαρκώς, ενώ φορούσε κι ένα βραχιόλι με τον αριθμό 87 του Κέλσι. Η Σουίφτ, η οποία συνήθως συνοδεύεται από τη μητέρα του Κέλτς, Ντόνα, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα της Κυριακής εναντίον των Λος Άντζελες Τσάρτζερς χορεύοντας με τη Μπρίτανι Μαχόμες, τη σύζυγο του αρχηγού των Chiefs, Πάτρικ Μαχόμες. Το ζευγάρι διανύει μια ευτυχισμένη περίοδο και πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του.

Η είδηση για τη σχέση τους έγινε γνωστή από τον αδερφό του Τράβις, Τζέισον Κέλσι. «Είναι δύσκολο να απαντήσω γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει με την ερωτική ζωή του Tράβις», δήλωσε ο Τζέισον κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στον ραδιοφωνικό σταθμό 94WIP, όταν ρωτήθηκε για τις ερωτικές φήμες μεταξύ του Τράβις και της τραγουδίστριας. Ο σέντερ των Philadelphia Eagles πρόσθεσε ότι συνήθως μένει έξω από τις δουλειές του αδελφού του και «έξω από αυτόν τον κόσμο», πριν επιβεβαιώσει: «Αλλά αφού το είπα αυτό, νομίζω ότι τα πάνε περίφημα και νομίζω ότι όλα είναι 100% αλήθεια». Μια πηγή επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Σουίφτ και ο αστέρας των Κάνσας Σίτι Τσιφς έβγαιναν «ήσυχα».

