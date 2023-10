Ισραήλ – Παλαιστίνη Χαμάς: «Φλέγεται» η Μέση Ανατολή

«Καζάνι» που βράζει είναι η Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και τη Χαμάς να βρίσκονται για άλλη μια φορά σε πόλεμο. Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση εξαπέλυσε μια μεγάλη και ταυτόχρονη επιχείρηση από ξηράς, αέρος και θαλάσσης από την αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας, τη μεγαλύτερη επίθεσή της εδώ και χρόνια. Σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ ως την πόλη της Ιερουσαλήμ από τις 7 το πρωί του Σαββάτου μετά από μια ομοβροντία χιλιάδων ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από τον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Την ίδια στιγμή ξεκίνησε μια χερσαία διείσδυση ενόπλων μαχητών σε ισραηλινές πόλεις και χωριά στην περιφέρεια, μια άνευ προηγουμένου εξέλιξη εδώ και 16 χρόνια, αφότου οι ισλαμιστές ανέλαβαν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας να αναφέρουν ότι επτά περιοχές της βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Οι δραματικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό συνιστούν την πιο σοβαρή ανάφλεξη στην νευραλγική περιοχή από το 2021, όταν Ισραήλ και Χαμάς ενεπλάκησαν σε δεκαήμερη σύγκρουση.

Ως αντίποινα στις επιθέσεις, που φαίνεται να αιφνιδίασαν τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, το Ισραήλ κήρυξε κατάσταση πολέμου. «Ο εχθρός μας θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε έκτακτο διάγγελμά του. «Είμαστε σε πόλεμο και θα τον κερδίσουμε», πρόσθεσε. Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρηση «Σιδερένια Ξίφη» με αεροπορικές επιδρομές ως αντίποινα στην επιχείρηση «Κατακλυσμός Al-Aqsa» των Παλαιστινίων.

Aναφορές και εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου δείχνουν ενόπλους να ανοίγουν πυρ στη συνοριακή πόλη Σντερότ, σκοτώνοντας Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες. Μία ηλικιωμένη γυναίκα επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε σε επίθεση με ρουκέτα και άλλα τέσσερα άτομα σε χωριά Βεδουίνων στο νότιο Ισραήλ σκοτώθηκαν επίσης από ρουκέτες. Σαράντα νεκροί Ισραηλινοί έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ενώ 740 είναι οι τραυματίες, με τον αριθμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί, όπως μεταδίδει το ισραηλινό δίκτυο N12 NEWS. Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε στη Γάζα από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές αντιποίνων και πέντε μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν μέσα στο Ισραήλ.

Άγνωστος αριθμός Ισραηλινών έχει αιχμαλωτιστεί από μαχητές της Χαμάς, με μη επαληθευμένα πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν ηλικιωμένους και μια νεαρή γυναίκα με δεμένα τα χέρια μέσα στη Γάζα. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι γνώριζαν τις αναφορές, αλλά δεν επιβεβαίωσαν λεπτομέρειες.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, οι ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα έχουν σκοτώσει 161 Παλαιστίνιους και έχουν τραυματίσει τουλάχιστον 1.000 άτομα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Σε δήλωσή του, ο Μοχάμεντ Ντέιφ, στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας επιχείρησης για την απελευθέρωση του ευαίσθητου συγκροτήματος του τεμένους Αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ, όπου παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των Εβραίων επισκεπτών τις τελευταίες εβδομάδες. Είπε ότι αυτό ήταν μόνο το πρώτο στάδιο των επιχειρήσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

«Προειδοποιήσαμε τον εχθρό να μην συνεχίσει την επιθετικότητά του εναντίον του τεμένους Αλ Άκσα… Η εποχή της επιθετικότητας του εχθρού χωρίς απάντηση έχει τελειώσει. Καλώ τους Παλαιστίνιους παντού στη Δυτική Όχθη και εντός της Πράσινης Γραμμής [ισραηλινή επικράτεια] να εξαπολύσουν μια επίθεση χωρίς περιορισμό. Πηγαίνετε σε όλους τους δρόμους. Καλώ τους μουσουλμάνους παντού να εξαπολύσουν επίθεση», είπε.

Η Ισλαμική Τζιχάντ, μια άλλη οργάνωση στη Γάζα, δήλωσε αρκετές ώρες μετά ότι συμμετείχαν στις μάχες. Υπάρχουν φόβοι για περιφερειακή ανάφλεξη εάν η βία εξαπλωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, η οποία βρίσκεται υπό περιορισμό, στο βόρειο μέτωπο με τη λιβανέζικη μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ, ή για ενδοκοινοτική βία στους δρόμους του Ισραήλ, όπως συνέβη το 2021. Τόσο η Χεζμπολάχ, όσο και οι υποστηρικτές της στο Ιράν, εξέδωσαν δηλώσεις υποστήριξης για την επιχείρηση της Χαμάς.

Η Αίγυπτος, που μεσολαβεί συχνά μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, προσπαθεί να βρει τρόπο τερματισμού της αιματοχυσίας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σαμέχ Σούκρι, είπε ότι βρίσκεται σε «εντατική» επικοινωνία με ομολόγους του και διεθνείς αξιωματούχους για να «σταματήσει η συνεχιζόμενη κλιμάκωση», όπως ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η Άγκυρα καλεί «τα μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση υπό το φως των γεγονότων στο Ισραήλ σήμερα το πρωί και να μείνουν μακριά από παρορμητικά βήματα που θα κλιμακώσουν την ένταση».

Η Σαουδική Αραβία λέει ότι παρακολουθεί στενά την «άνευ προηγουμένου» κατάσταση και κάλεσε «και τις δύο πλευρές να σταματήσουν αμέσως την κλιμάκωση. Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε σε δήλωσή του ότι επαναλαμβάνει τις «προηγούμενες επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους εκτροχιασμού της κατάστασης ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης κατοχής και της στέρησης του παλαιστινιακού λαού από τα νόμιμα δικαιώματά του». Σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξέφρασε την υποστήριξή του στην επίθεση των μαχητών της Χαμάς κατά του Ισραήλ, ανέφερε το ISNA που συνδέεται με το ιρανικό κράτος.

In the last few hours, dozens of IDF fighter jets struck 17 military compounds and 4 operational command centers belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/Hr7t9A2ajq

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023