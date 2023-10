Τομ Μπρέιντι για το διαζύγιό του με τη Ζιζέλ: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με άλλα δράματα»

Η ζωή του Τομ Μπρέιντι ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης, μετά το διαζύγιο με την πρώην σύζυγό του Ζιζέλ Μπούντχεν.Ο πρώην παίκτης του NFL αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, καθώς από τη μια πλευρά είχε βρεθεί να αναλογίζεται αν θα πρέπει να δώσει τέλος στην καριέρα του και από την άλλη, να ισορροπήσει την κατάσταση με την οικογένειά του. Τα δημοσιεύματα μάλιστα, τα οποία ασχολούνταν συνεχώς, με τον χωρισμό του από το διάσημο μοντέλο, δεν έκαναν ευκολότερα τα πράγματα.

Μιλώντας στο podcast «Let’s Go» μήνες αργότερα, ο Τομ Μπρέιντι ανέφερε: «Για κάποιον σαν εμένα, που ακούγομαι γενικά στο κοινό, προσπαθώ πάντα να μιλάω σωστά. Δεν θέλω όμως, να ασχοληθώ με άλλα δράματα. Έχω ήδη πολύ δράμα στη ζωή μου». Όπως εξήγησε, θέλει να προχωρήσει παρακάτω, αφού το τελευταίο διάστημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνον. Ο Τομ Μπρέιντι και η Ζιζέλ Μπούντχεν χώρισαν μετά από παραπάνω από μια δεκαετία γάμου. Έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, τον Τζακ, τον Μπέντζαμιν και τη Βίβιαν.

Tom Brady admits he has ‘a lot of drama’ in his life after Gisele Bündchen divorce https://t.co/HRurbdkCjt pic.twitter.com/ihll6huGUg

— Page Six (@PageSix) October 5, 2023