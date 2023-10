Εβραίοι – φτύσιμο: Οργή για το βίντεο της ντροπής

Οργή και κατακραυγή έχει προκαλέσει στο Ισραήλ ένα βίντεο, που καταγράφει υπερορθόδοξους Εβραίους να φτύνουν στο έδαφος καθώς περνά δίπλα τους μια πομπή Χριστιανών, που κουβαλούν έναν σταυρό στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ. Στην εξοργιστική σκηνή, που κατέγραψε τη Δευτέρα δημοσιογράφος της κεντροαριστερής ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, διακρίνεται μια ομάδα αλλοδαπών προσκυνητών να ξεκινά την πομπή στο λαβύρινθο της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, που φιλοξενεί τα ιερότερα εδάφη του Ιουδαϊσμού στο Ισραήλ, σημαντικά χριστιανικά προσκυνήματα και το τρίτο ιερότερο τέμενος του Ισλάμ.

Οι προσκυνητές – άνδρες και γυναίκες – σηκώνοντας έναν μεγάλο ξύλινο σταυρό στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ ακολούθησαν την διαδρομή που πιστεύεται ότι βάδισε ο Ιησούς μέχρι το Γολγοθά. Στην πορεία υπερορθόδοξοι Εβραίοι φορώντας μαύρα κοστούμια και μαύρα καπέλα με φαρδύ γείσο και κρατώντας στα χέρια τελετουργικά κλαδιά φοίνικα για την εβραϊκή γιορτή του Σουκότ, στριμώχτηκαν στα στενοσόκακα για να περάσει η πομπή των Χριστιανών, αλλά τουλάχιστον επτά υπερορθόδοξοι Εβραίοι έφτυσαν στο έδαφος δίπλα στην ομάδα των Χριστιανών.

Elisha Fard, a religious right activist in Israel, defends Jews spitting on Christians

.

He tweeted, “Jewish law blesses everyone who spits on churches and pastors. There was an ancient Jewish tradition that required spitting on them.”

He also pic.twitter.com/fmeTXftNIa

— Rami (@Rami_Alshahrour) October 4, 2023