Μπρους Γουίλις υγεία: Δυσκολεύει η μάχη του με την άνοια

Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις, όπως άφησε να εννοηθεί, η σύζυγός του. Σε μια φορτισμένη συνέντευξη, η Έμα Χέμινγκ μίλησε για τον σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια. Σε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με την υγεία του και με δάκρυα στα μάτια, η Χέμινγκ παραδέχτηκε πως τον βλέπει να υποκύπτει και της είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθεί αυτή την πτώση. «Αυτό που μαθαίνω είναι πως η άνοια είναι δύσκολη» δήλωσε στην εκπομπή Today και πρόσθεσε: «Είναι σκληρή για το άτομο που διαγιγνώσκεται. Είναι επίσης σκληρή για την οικογένεια. Και αυτό δεν είναι διαφορετικό για τον Μπρους, για μένα ή για τα κορίτσια μας. Κι όταν λένε ότι πρόκειται για μια οικογενειακή ασθένεια, όντως έτσι είναι».

«Είμαστε ένα πολύ ειλικρινής και ανοιχτή οικογένεια. Το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να είμαστε σε θέση να πούμε ποια ήταν η ασθένεια, να εξηγήσουμε τι είναι, γιατί όταν γνωρίζεις ποια είναι η ασθένεια από ιατρικής άποψης, όλα βγάζουν κατά κάποιο τρόπο νόημα. Ήταν σημαντικό λοιπόν να τους ενημερώσουμε για το τι είναι, επειδή, ξέρετε, δεν θέλω να υπάρχει στίγμα ή ντροπή για την διάγνωση του πατέρα τους ή για οποιαδήποτε μορφή άνοιας» συνέχισε.

Ακόμη, η Χέμιγνκ τόνισε ότι δεν είναι ξεκάθαρο, αν ο Γουίλις έχει επίγνωση για το τι του συμβαίνει. Όταν η σύζυγός του ρωτήθηκε από την παρουσιάστρια σχετικά με αυτό, εκείνη της απάντησε: «Δεν μπορώ να ξέρω». Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, η ίδια τόνισε τη σημασία που έχει η δική της ενημέρωση πάνω στην άνοια και όσα φέρει μαζί της. «Νομίζω ότι ήταν ευλογία και κατάρα. Ξέρετε, το να καταλάβω τελικά τι συνέβαινε, ώστε να μπορέσω να αποδεχτώ αυτό που είναι. Αυτό δεν το κάνει λιγότερο επώδυνο, αλλά το να το αποδεχτώ και να γνωρίζω τι συμβαίνει στον Μπρους το κάνει λίγο πιο εύκολο. Συμβαίνουν τόσα πολλά όμορφα πράγματα στη ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να κοιτάζω πέρα από τη θλίψη και τη στενοχώρια, ώστε να μπορώ να βλέπω τι συμβαίνει γύρω μας» είπε.

Τέλος, ρωτήθηκε σχετικά με το τι πιστεύει ότι διδάσκει ο Μπρους στα κορίτσια τους, καθώς όλοι μαζί σαν οικογένεια αντιμετωπίζουν την ασθένειά του. «Ειλικρινά το δώρο που συνεχίζει να δίνει είναι η αγάπη, η υπομονή, η ανθεκτικότητα, τόσα πολλά. Και διδάσκει εμένα και όλους μας… θέλω να πω, ξέρετε, για μένα να είμαι εδώ έξω και να το κάνω αυτό, δεν είναι άνετο, αλλά αυτή είναι η δύναμη του Μπρους» ανέφερε συγκινημένη.

«Έχω ακούσει από ανθρώπους που έχουν ένα άρρωστο μέλος της οικογένειάς τους, και θυμάμαι αυτό από μια φίλη μου… είπε: “Η διάγνωση του συζύγου μου έκανε τα παιδιά μου καλύτερους ανθρώπους”. Αυτό παρατηρείτε κι εσείς;». «Αυτό παρατηρώ κι εγώ. Νομίζω ότι τα παιδιά μου θα ήταν υπέροχα ό,τι κι αν συνέβαινε! Και δεν είναι αυτό που θα ήθελα γι’ αυτά. Αλλά πραγματικά, όπως είπα, τους μαθαίνει τόσα πολλά και πώς να νοιάζονται και να αγαπούν και είναι ένα όμορφο πράγμα μέσα στη θλίψη» απάντησε η Χέμινγκ.

