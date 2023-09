Τα φιλαράκια – επέτειος: Σαν σήμερα πριν 29 χρόνια έκανε πρεμιέρα η σειρά

Τριάντα χρόνια ακριβώς πέρασαν από την πρεμιέρα της πιο επιτυχημένης sitcom σειράς, «Τα Φιλαράκια». Το πρώτο επεισόδιο είχε μεταδοθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 μέσω NBC, με πρωταγωνιστές 6 φίλους στη Νέα Υόρκη. Από τότε, η σειρά έμελλε να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης. Ο επίλογος γράφτηκε την 6η Μαΐου του 2004 και το τελευταίο επεισόδιο παρακολούθησαν 52,5 εκατομμύρια Αμερικανοί θεατές. Έτσι έγινε το πέμπτο πιο δημοφιλές φινάλε σειράς στην ιστορία της παγκόσμιας τηλεόρασης και το πιο δημοφιλές τηλεοπτικό επεισόδιο της δεκαετίας του 2000. Μέχρι και σήμερα, ο Τζο, η Μόνικα, η Ρέιτσελ, ο Ρος, ο Τσάντλερ και η Φίμπι, «μπαίνουν» καθημερινά σε εκατομμύρια σπίτια, με τους φαν να βλέπουν επεισόδια της σειράς, ξανά και ξανά.

🚨SÉRIES: Há exatos 29 anos, ‘Friends’ estreava na TV americana. pic.twitter.com/E3luEDVCVo — CHOQUEI (@choquei) September 22, 2023

Ο αρχικός τίτλος δεν ήταν «Friends»

Αρχικά, διάφορες προτάσεις ονομάτων είχαν «πέσει στο τραπέζι»: Six of One, Friends Like Us και Insomnia Café. Στο τέλος, διάλεξαν την απλούστερη επιλογή, και όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι η καλύτερη! Το Central Perk (εμπνευσμένο από το Central Park) δυστυχώς δεν είναι πραγματικό καφέ, αλλά μπορείτε να επισκεφτείτε αντίγραφο του, στο Λίβερπουλ και την Κίνα! Η σειρά γυρίστηκε στο Λος Άντζελες. Ναι, ούτε ένα πλάνο δεν γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη! Παρόλο που είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο διάσημα sitcom που διαδραματίζονται στο «Μεγάλο Μήλο», όλα γυρίστηκαν στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια. Μοναδική εξαίρεση τα πλάνα των διαμερισμάτων απ’ έξω. Είναι αληθινά και μπορείτε να πάτε να τα δείτε στο Μανχάταν!