Σακίρα – Πικέ χωρισμός: Κι άλλα «καρφιά» από την τραγουδίστρια

Η Σακίρα δείχνει απρόθυμη να σταματήσει να κυκλοφορεί τραγούδια που αναφέρονται στον Πικέ και όσα πέρασε εξαιτίας του, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους φαν της, την έχουν χαραξτηρίσει γραφική, η Κολομβιανή σταρ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Σε νεο τραγούδι που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες, το «El Jefe», με το συγκρότημα Fuerza Regida, αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα της εργατικής τάξης που προσπαθεί να ξεφύγει από την μικρή του πόλη και να γίνει «ικανό αφεντικό». Το βίντεο που γυρίστηκε στο Μαϊάμι, όπου ζει πλέον η Σακίρα μετά τον χωρισμό της από τον Πικέ, δείχνει τον τραγουδιστή του συγκροτήματος να υποδύεται τον πρωταγωνιστή, ενώ εκτελεί εξοντωτικές εργασίες σε ένα βρώμικο περιβάλλον εργοστασίου. Παράλληλα, η τραγουδίστρια κάνει βόλτες με ένα μαύρο φόρεμα και μπότες μέχρι το γόνατο, ενώ ιππεύει ένα άλογο.

‘Ολα έμοιαζαν φυσιολογικά μέχρι το τέλος του τραγουδιού, όταν η Σακίρα τραγουδά: «Αυτό το τραγούδι είναι για σένα, αφού δεν πληρώθηκες αποζημίωση. Άλλο ένα φτύσιμο, όπως πάντα». Αυτή, είναι μια αναφορά στην νταντά των παιδιών της με τον Πικέ. Όπως έχει γραφτεί στα social media αλλά και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι φήμες θέλουν τον ποδοσφαιριστή να έχει απολύσει την κοπέλα που πρόσεχε τα δύο παιδιά, έπειδή ήταν αυτή που αποκάλυψε τις απιστίες του στη Σακίρα. Μάλιστα, ήταν τόσο εκνευρισμένος μαζί της, που αρνήθηκε και να της πληρώσει την αποζημίωση. Η νταντά των παιδιών της Σακίρα και του Πικέ, εμφανίζεται στο βίντεο κλιπ της τραγουδίστριας.

The longtime nanny of Shakira’s children, Lili Melgar, makes a cameo in her new music, titled “El Jefe.”

It is rumored she learned what Gerard Piqué was doing behind Shakira’s back so he wrongfully fired her without financial compensation. pic.twitter.com/WrvGUXI3XG

