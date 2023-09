Ζιζέλ Μπούντχεν διαζύγιο: Το μοντέλο μιλάει για τον χωρισμό από τον Τομ Μπρέιντι

Η Ζιζέλ Μπούντχεν έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη και μίλησε για τον Τομ Μπρέιντι, αλλά και το διαζύγιό τους. Το μοντέλο και ο παίκτης του NFL χώρισαν μετά από 13 χρόνια γάμου. «Ήταν πολύ σκληρό για την οικογένειά μου. Ήταν πολλά, σε κάθε τομέα της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά στο People. «Με όλες αυτές τις διαφορετικές ανατροπές που κάνει η ζωή, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι το καλύτερο, δεδομένου του τι συμβαίνει στο περιβάλλον μας», συμπλήρωσε. Στη συνέχεια, εξήγησε πως κατάφερε να βρει πράγματα που την έκαναν να νιώθει δυνατή. Ωστόσο, μεταξύ άλλων, έκοψε το αλκοόλ. «Ακριβώς αφού έκλεισα τα 40 στην πραγματικότητα, ένιωσα μια τεράστια διαφορά μεταξύ του πότε έπινα ένα ποτήρι κρασί και πότε δεν έπρεπε να έχω αυτό το ποτήρι. Είναι κοινωνικά αποδεκτό να πιεις ένα ποτήρι κρασί. Λοιπόν, δεν είναι υγιές για εμένα», εξήγησε.

