Πτώμα σε κάδο – Βρετανία: Μια μακάβρια φάρσα – Συναγερμός στην Αστυνομία

Η αστυνομία σε πόλη της Βρετανίας κλήθηκε να επέμβει όταν κάτοικοι κατήγγειλαν ότι υπάρχει μια ανθρώπινη σορός σε κάδο σκουπιδιών αλλά αποδείχτηκε φάρσα. Μάλλον κακόγουστο, αλλά πέτυχε τον σκοπό του, ήταν το σκηνικό από ταινία τρόμου που έστησε κάτοικος σε δρόμο με αποτέλεσμα οι γείτονες να καλέσουν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί της αστυνομίας του Wiltshire έσπευσαν σε έναν παράδρομο της Northgate Street στο Devizes, 17 μίλια νοτιοδυτικά του Swindon, στη Βρετανία γύρω την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου. Είχαν λάβει τηλεφώνημα από έναν ανήσυχο κάτοικο σχετικά με τα φαινομενικά ακρωτηριασμένα μέλη που βρίσκονταν σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Αστυνομικοί έφτασαν και άρχισαν να ψάχνουν κάδους και αποθήκες απορριμμάτων στο δρόμο, φοβούμενοι το χειρότερο. Αλλά καθώς έψαχναν, ένας κάτοικος της περιοχής τους έκανε νόημα να τους εξηγήσει ότι επρόκειτο για μια φάρσα που «ξέφυγε από τον έλεγχο». Έβγαλε τα ψεύτικα μέρη του σώματος από τον κάδο απορριμμάτων και εξήγησε ότι δεν ήταν αληθινά. Τα μέλη του σώματος είχαν τοποθετηθεί στον κάδο ως φάρσα που έκανε στους γείτονές του. Οι αστυνομικοί επιθεώρησαν το ψεύτικο χέρι, το οποίο ήταν χλωμό και «μελανιασμένο» και δύο κοκκινισμένα πόδια, τα οποία έμοιαζαν άρρωστα. Επιβεβαίωσαν ότι δεν ήταν αληθινά πριν φύγουν από τον τόπο του εγκλήματος. Μετά το περιστατικό, ο άνδρας δήλωσε: «Τα έβαλα στον κάδο του γείτονά μας, φαίνονται πραγματικά αληθινά». «Τα έβαλα σε μια σακούλα για να μην μπορεί να τα δει κανείς τώρα. Είναι απλώς μια φάρσα που ξέφυγε από τον έλεγχο».

