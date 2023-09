Κόκο Γκοφ US Open: «Ευχαριστώ εκείνους που δεν με πίστεψαν, είμαι ευλογημένη»

H Κόκο Γκοφ, η αφροαμερικανίδα που γεννήθηκε το 2004 και το 2023 κατέκτησε το US Open, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μετά τον θρίαμβο στη Νέα Υόρκη. Στις πρώτες on court δηλώσεις της σημείωσε: «Βρίσκομαι σε σοκ αυτή τη στιγμή, η ήττα στον τελικό του Roland Garros ήταν δύσκολη για μένα. Συνειδητοποίησα πως ο Θεός μου βάζει δοκιμασίες. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ακόμα πιο γλυκιά απ’ όσο μπορούσα να φανταστώ. Δεν προσεύχομαι για αποτελέσματα, απλά ζητάω δύναμη για να τα δώσω όλα και ό,τι συμβεί θα συμβεί. Είμαι τόσο ευλογημένη σ’ αυτή τη ζωή». Στη συνέχεια η 19χρονη απευθύνθηκε στην αντίπαλο της Αρίνα Σαμπαλένκα: «Απλά ήξερα πως αν δεν τα έδινα όλα δεν θα είχα καμία πιθανότητα να κερδίσω. Η Aρίνα είναι απίθανη παίκτρια. Συγχαρητήρια για το Νο.1 του κόσμου, το αξίζεις. Πάντα λέω στην ομάδα μου ότι είσαι πολύ καλός άνθρωπος».

Φυσικά ευχαρίστησε την οικογένειά της, λέγοντας σε μια αστεία στιγμή, πως είδε για πρώτη φορά τον πατέρα της να κλαίει: «Σήμερα ήταν η πρώτη φορά που είδα τον πατέρα μου να κλαίει! Σας ευχαριστώ πολύ, πιστέψατε σε μένα από την αρχή. Έρχομαι σ’ αυτό το τουρνουά από μικρή για να δω τη Venus και τη Serena να παίζουν, είναι απίθανο να στέκομαι εδώ».

Η Αμερικανίδα όμως δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους… haters, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αντί για νερό έριχναν βενζίνη στη φλόγα της, που λάμπει πιο πολύ από ποτέ: «Ευχαριστώ και εκείνους που δεν πίστευαν σε εμένα. Πριν έναν μήνα κέρδισα ένα 500άρι και ο κόσμος έλεγε ότι θα σταματούσα εκεί. Πριν 2 εβδομάδες κέρδισα 1000άρι και ο κόσμος έλεγε ότι είναι το καλύτερο που μπορώ. Τρεις εβδομάδες μετά στέκομαι εδώ με αυτό το τρόπαιο δίπλα μου… Προσπαθώ για το καλύτερο που μπορώ και ειλικρινά όσοι προσπαθούν να ρίξουν νερό στη φλόγα μου ρίχνουν βενζίνη!». Σε μια ακόμα ωραία στιγμή, η Γκοφ ευχαρίστησε και την Billie Jean King όταν παρελάμβανε το χρηματικό έπαθλο των τριών εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή εκείνη ήταν που ξεκίνησε τη μεγάλη μάχη για ισότητα πριν από 50 χρόνια, ιδρύοντας τη WTA.

