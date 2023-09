Πώς να χάσω κιλά χωρίς δίαιτα: Μπορώ να αδυνατίσω χωρίς άγχος;

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι οι δραστικές αλλαγές στη διατροφή όταν θέλετε να χάσετε κιλά, μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να τηρηθούν και να είναι βιώσιμες και αποτελεσματικές. Τι θα γινόταν, όμως, αν αλλάζατε την ιστορία που λέτε στον εαυτό σας; Αν αντί να εστιάζετε στο τι τρώτε, προβληματιστείτε για τις συνήθειες και τις βελτιώσεις που μπορείτε να ενσωματώσετε στην καθημερινότητά σας, χωρίς να περιλαμβάνουν καμία δίαιτα; Το Eat This, Not That! μίλησε με έναν ειδικό που αναλύει 4 από τους καλύτερους τρόπους για να χάσετε κιλά χωρίς δίαιτα.

Πίνετε ποτά με μηδενικές θερμίδες

Θυμάστε όταν οι γονείς σας σας έλεγαν συνεχώς να πίνετε περισσότερο νερό; Φαίνεται ότι κάτι είχαν καταλάβει. Σύμφωνα με έρευνα του 2019 που δημοσιεύτηκε στη βιβλιοθήκη Cochrane, η κατανάλωση περισσότερου νερού μπορεί να μειώσει την πρόσληψη θερμίδων και να αυξήσει τον αριθμό των θερμίδων που καίτε. Επικεντρωθείτε λοιπόν στα ροφήματα με μηδενικές θερμίδες.

«Οι θερμίδες μέσω των υγρών είναι το πιο εύκολο να καταναλωθούν, κάτι που αθροίζεται γρήγορα και κάνει την απώλεια βάρους πιο δύσκολη», εξηγεί ο Mentus. «Αν πίνετε τακτικά σόδα ή ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, φορτωμένα με πρόσθετα, τότε η αντικατάστασή τους με νερό ή εναλλακτικές λύσεις χωρίς θερμίδες μπορεί να σας εξοικονομήσει εκατοντάδες θερμίδες την ημέρα».

Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ

Ενώ ένα περιστασιακό ποτήρι κρασί με το δείπνο μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, αυτές οι θερμίδες, όμως, μπορούν να προστεθούν γρήγορα. Το ποτό μπορεί ακόμη και να σας κάνει πιο εύκολα να φάτε τρόφιμα γεμάτα με θερμίδες.

Η Mentus τονίζει πως «Η τακτική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να καταστήσει δυσκολότερη την απώλεια βάρους, όχι μόνο λόγω των επιπλέον θερμίδων, αλλά και επειδή δημιουργεί στρες στο σώμα σας για να επεξεργαστεί το αλκοόλ από τον οργανισμό σας. Επιπλέον, όταν πίνετε, σας διευκολύνει να κάνετε ανθυγιεινές επιλογές σχετικά με το φαγητό και να υπερκαταναλώνετε».

Αποφύγετε να τρώτε έξω

Το φαγητό έξω μπορεί να είναι μια απόλαυση, αλλά είναι, επίσης, ένας ύπουλος τρόπος για να καταναλώσετε επιπλέον θερμίδες χωρίς να το καταλάβετε. Μια μελέτη του 2018 που δημοσιεύθηκε στο Journal of Preventative Medicine and Hygiene διαπίστωσε ότι τα γεύματα fast food συσχετίζονται με την κοιλιακή παχυσαρκία.

«Το να τρώτε έξω καθιστά δύσκολο να γνωρίζετε ακριβώς τι μπαίνει στο φαγητό σας», δηλώνει ο Mentus. «Μπορεί να υπάρχουν πολλά πρόσθετα έλαια και σάκχαρα στα γεύματα που αυξάνουν τις θερμίδες σημαντικά περισσότερο απ’ ό,τι αν φτιάχνατε το γεύμα στο σπίτι. Το να τρώτε έξω σας δείχνει, επίσης, όλες τις διαθέσιμες επιλογές, γεγονός που μπορεί να κάνει κάποιον να θέλει να φάει περισσότερο απ’ ό,τι θα ήθελε κανονικά μεταξύ ορεκτικών, κυρίως πιάτων και επιδορπίων».

Κρατήστε το junk food μακριά από το σπίτι σας

Το να κρατάτε το πρόχειρο φαγητό έξω από το σπίτι σας ελαχιστοποιεί τους πειρασμούς. Προτιμήστε να γεμίσετε το ντουλάπι σας με υγιεινά σνακ και παρατηρήστε με τι λαχτάρα θα τα καταναλώσετε όταν σας πιάσει η πείνα. «Αν υπάρχει πρόχειρο φαγητό στο σπίτι, θα είναι δύσκολο να αντισταθείτε στο να το φάτε», προειδοποιεί η Mentus. «Αν δεν το αγοράζετε, τότε δεν υπάρχει πειρασμός. Αν έχετε λιγούρες, αναγκάστε τον εαυτό σας να αναγκαστεί τουλάχιστον να πάει να το πάρει και να σκεφτεί καλά τις επιλογές σας».