Ποντένσε Ολυμπιακός μεταγραφή: Στην Ελλάδα ο Πορτογάλος διεθνής εξτρέμ

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έφτασε στην Αθήνα ο πρωί της Τρίτης για φορέσει για ακόμα μία φορά στην καριέρα του τη φανέλα της ομάδας του Ολυμπιακού. Από το βράδυ της Δευτέρας ο… ξεσηκωμός των οπαδών του Ολυμπιακού μετά τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Γουλβς για την επιστροφή του Ποντένσε δεν είχε προηγούμενο. Το πρωί της Τρίτης ο Πορτογάλος έφτασε στην Αθήνα με τον ενθουσιασμό στις τάξεις του κόσμου να βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Χαμογελαστός και ευδιάθετος ο Πορτογάλος διεθνής εξτρέμ πάτησε ξανά σε ελληνικό έδαφος για να παίξει για 2η φορά στην καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Περίπου στις 8:00 έκανε την εμφάνισή του στην έξοδο του αεροδρομίου και αποθεώθηκε από τους περίπου 50 οπαδούς της ομάδας που δεν υπολόγισαν το πρωινό ξύπνημα και πήγαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να τον υποδεχθούν. Ο Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό είχε 68 αγώνες με 13 γκολ και 14 ασίστ, προερχόμενος από τη Σπόρτινγκ. Έκανε μετά σπουδαία μεταγραφή στη Γουλβς, έχοντας εκεί 105 αγώνες με 16 γκολ και 9 ασίστ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό αλλά και δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν πρώτα τη μεταγραφή του Ποντένσε στους λογαριασμούς τους στα social media, γράφοντας «…καλώς ήλθες πίσω στο σπίτι Ντάνιελ Ποντένσε, μας έλειψες Superman».

⚪! Welcome back home, ! We missed you Superman! @daniel_podence

