Σπέρμα σολομού: Η νέα τάση που… σαρώνει

Σπέρμα σολομού. Μπορεί να το μάθαμε από την Τζένιφερ Άνιστον αλλά τον τελευταίο καιρό είναι το must που σαρώνει στον τομέα της ομορφιάς και της αντιγήρανσης. Μετά τη βλέννα σαλιγκαριού το σπέρμα σολομού είναι ένας νέος υποσχόμενος τρόπος για να καθυστερήσει τη γήρανση. Ειδικοί ομορφιάς και διάφορες έρευνες, υποστηρίζουν πως το σπέρμα σολομού έχει πολλαπλά οφέλη ανάμεσά τους αναγεννητικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις.

Ένας λόγος που το σπέρμα σολομού έχει γίνει τόσο δημοφιλές είναι ότι αποτελεί βασικό προϊόν στην Κορέα εδώ και πολλά χρόνια. Οι Κορεάτες «φαίνεται να έχουν πάντα τα καλύτερα και πιο αποτελεσματικά προϊόντα περιποίησης του δέρματος», δήλωσε στην εφημερίδα The Post ο Dr. Kenneth Beer, καλλυντικός δερματολόγος στο West Palm Beach της Φλόριντα. Το σπέρμα σολομού φαίνεται να είναι το επόμενο must-have κορεατικό συστατικό ομορφιάς, με την ένεση Rejuran Healer να προσφέρεται στις ασιατικές χώρες από το 2014 χρησιμοποιώντας ένα συστατικό που ονομάζεται PN (πολυνουκλεοτίδιο).

