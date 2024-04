Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Εν αναμονή της απάντησης για την κατάπαυση πυρός

Η απάντηση της Χαμάς αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, Τρίτη, σχετικά με τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, για μερικές ημέρες, που θα συνοδευτεί από απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έχουν ξεκινήσει διά μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ και της Αιγύπτου, ενώ έντονες πιέσεις ασκούν και οι ΗΠΑ, προκειμένου να διακοπεί ο πόλεμος που θα συμπληρώσει σε μια εβδομάδα επτά μήνες. Μετά τη συνάντηση, χθες Δευτέρα, στο Κάιρο με αντιπροσώπους των κυβερνήσεων της Αιγύπτου και του Κατάρ, χωρών που μεσολαβούν, μαζί με τις ΗΠΑ, αντιπροσωπεία της Χαμάς αναχώρησε από το Κάιρο για τη Ντόχα, όπου βρίσκεται το πολιτικό γραφείο της, και θα επιστρέψει για να δώσει απάντηση «το ταχύτερο δυνατόν», σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα. Σύμφωνα εξάλλου με «αιγυπτιακές πηγές» που επικαλέστηκε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Αλ Καχέρα, που θεωρείται γενικά πως έχει δεσμούς με τις μυστικές υπηρεσίες της Αιγύπτου, η αντιπροσωπεία «θα επιστρέψει με γραπτή απάντηση στην πρόταση».

Εν αναμονή, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν —αντιμέτωπος με κύμα διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων στα πανεπιστήμια— ζήτησε από τους ηγέτες του Κατάρ και της Αιγύπτου να κάνουν «το παν εντός των δυνάμεών τους για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς», καθώς σε αυτό βλέπει «το μοναδικό εμπόδιο στην άμεση κατάπαυση του πυρός». Στο Ριάντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν είπε πως «ελπίζει» πως η Χαμάς θα δώσει θετική απάντηση στην κατ’ αυτόν «εξαιρετικά γενναιόδωρη» πρόταση «από πλευράς Ισραήλ». Η πρόταση προβλέπει «κατάπαυση του πυρός 40 ημερών» και την «απελευθέρωση χιλιάδων παλαιστίνιων φυλακισμένων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση αυτών των ομήρων», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον, επίσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.Από το ξέσπασμα του πολέμου, έχει υπάρξει μόνο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας επτά ημερών, στα τέλη του Νοεμβρίου. Είχε επιτρέψει να αφεθούν ελεύθεροι κάπου 80 όμηροι με ισραηλινή ή διπλή υπηκοότητα με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές.

The US said the ICC lacks jurisdiction over Israel’s actions in Gaza, with Israeli officials reportedly wary of potential prosecution.

