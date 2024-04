Gen Z και σχέσεις: Η νέα γενιά δεν βγαίνει πια πρώτο ραντεβού

Το εικονικό ραντεβού, μια τάση που πρωτογνωρίσαμε μέσα από την πανδημία, είναι και πάλι στη μόδα. Κι αυτό γιατί από όσο φαίνεται, η έξοδος έχει καταστεί πανάκριβο σπορ. Ιδίως η Gen Z, δηλαδή oι νέοι που έχουν γεννηθεί από το 1997 έως το 2012, έχει αγκαλιάσει τη συνήθεια του ψηφιακού πρώτου ραντεβού, πιο πολύ από κάθε άλλη γενιά. Ίσως αντιλαμβάνονται αυτή τη δυνατότητα ως κάτι που τους επιτρέπει να «βουτήξουν ποδαράκι στο νερό», να τσεκάρουν δηλαδή το κατά πόσο ταιριάζουν με περισσότερα από ένα δυνητικά ταίρια, σε αντίθεση με τα ραντεβού δια ζώσης, που απαιτούν περισσότερο χρόνο και σίγουρα περισσότερο χρήμα. Σύμφωνα με την εφαρμογή γνωριμιών Wingman, το 65% των χρηστών ηλικίας από 18 έως 27 ετών επιλέγουν τη βιντεοκλήση για πρώτο ραντεβού αντί να συναντηθούν από κοντά.

Η ιδρύτρια της Wingman, Tίνα Γουίλσον, δήλωσε ότι τα στατιστικά στοιχεία, που συλλέχθηκαν από έρευνα 500 χρηστών, φανερώνουν την πιο αξιοσημείωτη αλλαγή από την κορύφωση της πανδημίας. Μερικοί νέοι μάλιστα, επιλέγουν να διατηρήσουν έως έναν βαθμό το κομμάτι της διασκέδασης ενός «κανονικού» ραντεβού αλλά με χαμηλότερο κόστος. Έτσι, κατά τη βιντεοκλήση, παραγγέλνουν φαγητό ο καθένας στο δικό του χώρο και το τρώνε καθώς συνομιλούν. Η Ευνίς Σάικλ, μια μουσικός που ζει στο Τορόντο, θεωρεί ότι οι άνθρωποι της γενιάς της «κουράζονται από τη διαδικασία του ραντεβού» και προσπαθούν να την επιταχύνουν.

«Τα εικονικά πρώτα ραντεβού είναι λιγότερο ακριβά, γιατί δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το κόστος του φαγητού, του ποτού και του εισιτηρίου», επισημαίνει η Σάικλ. «Πολλοί άνθρωποι της Gen Z, διατηρούν λογαριασμούς στο Tinder, το Hinge ή το Bumble και βλέπουν πολλούς δυνητικούς συντρόφους το ίδιο διάστημα. Γι′ αυτό, ίσως προτιμούν τα ραντεβού μέσω ζουμ, αφού μπορούν να βγουν περισσότερα από ένα ραντεβού, μέσα στην ίδια μέρα», προσθέτει η Σάικλ. Οι γυναίκες της Gen Z από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να προτιμούν τα διαδικτυακά πρώτα ραντεβού για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον, αρκετές θεωρούν ότι τα ψηφιακά πρώτα ραντεβού μπορούν να μας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την προσωπικότητα, το στυλ επικοινωνίας και τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου πριν συναντηθούμε αυτοπροσώπως και βρεθούμε προ εκπλήξεως. Ακόμη, άνδρες και γυναίκες που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, θεωρούν ότι τα ψηφιακά ραντεβού τους βοηθούν να κάνουν μια πρώτη επαφή, δίχως να τους πλήττει το κοινωνικό άγχος και η συστολή.

Η Κάρι Μπερκ, δημιουργός περιεχομένου και συγγραφέας του βιβλίου «My Real-Life Rom-Com: How to Build Confidence and Write Your Own Relationship Rules», δηλώνει πως κατανοεί αυτή την τάση, αλλά πιστεύει ότι έχει και τα μειονεκτήματά της. «Αισθάνομαι ότι όλα έχουν αλλάξει στο Διαδίκτυο αυτές τις μέρες, οπότε είναι έως έναν βαθμό φυσιολογικό να μετακινηθούν και τα ραντεβού στον διαδικτυακό χώρο. Αλλά μερικές φορές, είμαστε τόσο βαθιά βυθισμένοι στα τηλέφωνά μας, που ξεχνάμε την αξία της πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδρασης», ανησυχεί η Μπερκ.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί στις σχέσεις, προειδοποιούν ότι η διαπροσωπική επαφή δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από τις ψηφιακές συνομιλίες, διότι ούτε η σωματική, αλλά ούτε και η ψυχική σύνδεση είναι η ίδια.

Επιπλέον, ακόμα κι αν κάνουμε κλήση με βίντεο και πάλι δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι καταλάβαμε επαρκή πράγματα για το άτομο που έχουμε απέναντί μας. Μοιραία λοιπόν, μετά ένα πρώτο «πετυχημένο» ψηφιακό, θα υπάρξει και ένα πρώτο «αληθινό» ραντεβού. Όσο κι αν προσπαθούμε να αποφύγουμε το κόστος ή την αμηχανία που το συνοδεύουν.

(Με πληροφορίες από businessinsider).