Φαίη Σκορδά παιδιά: Έβαλε τα κλάματα on air η παρουσιάστρια

Εμφανώς συγκινημένη κατεγράφη από τις τηλεοπτικές κάμερες η Φαίη Σκορδά, η οποία το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας έδωσε το «παρών», στον καθιερωμένο ετήσιο περίπατο Walk of Wishes 2024 του Make a Wish στην Αθήνα. Η δημοφιλής παρουσιάστρια, ως πρέσβειρα του Make a Wish, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη μεγάλη βραδιά, με την ίδια να καταγράφεται από τις τηλεοπτικές κάμερες συναισθηματικά φορτισμένη και να ξεσπάσει σε κλάματα.

«Σήμερα γιορτάζουμε τα 44 χρόνια Ευχής. Είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ευχής και σε 50 χώρες γιορτάζουμε αυτό το σπουδαίο έργο του Make A Wish. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ συγκινητική εδώ. Συγκινούμαι γιατί καθώς ερχόμουν συνάντησα κάποια παιδιά, τα οποία είχα γνωρίσει μικρά, παιδιά ευχής και τώρα έχουν μεγαλώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Αυτό που με αγγίζει πάντα είναι το βλέμμα των μαμάδων», ανέφερε αρχικά η Φαίη Σκορδά σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day».

Στη συνέχεια, δημοσιογράφος ρώτησε την παρουσιάστρια ποιο είναι το δικό της φως, με τη Φαίη Σκορδά να μην καταφέρνει να συγκρατήσει τη συγκίνησή της. «Τώρα εγώ είμαι και σε μια περίοδο λίγο…», είπε η Φαίη Σκορδά, και «λύγισε», διακόπτοντας για λίγο τις δηλώσεις της. «Το δικό μου φως είναι η δύναμη που παίρνω από τα παιδιά, τα δικά μου παιδιά, και όλα τα παιδιά που είναι εδώ», ανέφερε στη συνέχεια η παρουσιάστρια.