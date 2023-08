Κάνιε Γουέστ στοματικό: Σάλος με τον ράπερ και τη σύζυγό του στην Ιταλία

O Κάνιε Γουέστ καταγράφηκε από τους παπαράτσι να δείχνει τα οπίσθιά του κατά τη διάρκεια ερωτικής απόδρασης με σκάφος με τη φερόμενη ως σύζυγό του, Μπιάνκα Σένσορι. Αν και αρχικά, τα περισσότερα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για μια ακόμη προκλητική ενδυματολογική επιλογή από τον διάσημο ράπερ, γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα άρχισαν να προκύπτουν άλλου είδους υποψίες για το τι στα αλήθεια συνέβη, κατά τη διάρκεια εκείνης της βόλτας με το σκάφος σε κανάλι της Βενετίας. Συγκεκριμένα, με βάση φωτογραφίες και βίντεο που γρήγορα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, πολλά άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και ταμπλόιντς υποστήριξαν το γεγονός ότι η Μπιάνκα Σένσορι πραγματοποιούσε στοματικό σεξ στον σύζυγό της.

