Βρετανικό Μουσείο κλοπές: «Φυλάσσονται χωρίς ασφάλεια αμύθητοι αρχαιολογικοί θησαυροί»

Για ανεπαρκή μέτρα ασφαλειας στο Βρετανικό Μουσείο κάνουν λόγο οι Times μετά το σκάνδαλο με την κλοπή διαφόρων αρχαιοτήτων. Την περασμένη εβδομάδα το Βρετανικό Μουσείο έκανε γνωστό ότι ενας υπάλληλος απολύθηκε και ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του για τις κλόπές. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα και έχει ανακρίνει έναν άνδρα, ωστόσο ακόαμ δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Στο σκάνδαλο με τις κλοπές από το Βρετανικό Μουσείο αναφέρονται οι Times γράφοντας ότι οι επιμελητές και οι φροντιστές της συλλογής που βρίσκοντα στα υπόγεια αποτελούν μέρος μιας προνομιούχου ομάδας ατόμων. Πρόκειται για αυτούς για τους οποίους έχει εγκριθεί η πρόσβαση στις ιδιωτικές αίθουσες που βρίσκονται κάτω από το σημείο όπου εκτίθενται δημόσια τα Γλυπτά του Παρθενώνα, καθώς και σε άλλες τεράστιες αποθήκες σε όλη την έκταση του Βρετανικού Μουσείου.

Σύμφωνα με τους Times τα άτομα αυτά έχουν την άδεια να πηγαίνουν στους συγκεκριμένους χώρους χωρίς συνοδεία, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές άδειες ή απλά κλειδιά για να αποκτήσουν πρόσβαση. Το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν ελέγχεται κατά την έξοδο, ενώ οι αξιωματικοί ασφαλείας λέγεται ότι επικεντρώνονται κυρίως στη φύλαξη των συλλογών από το κοινό και όχι από τους υπαλλήλους, γράφει το δημοσίευμα. «Στην ουσία, αν έχετε αυτή την άδεια και δεν υπάρχει κανείς άλλος τριγύρω… πολλά εξαρτώνται από την εμπιστοσύνη. Το ίδιο ισχύει και για άλλα μεγάλα μουσεία», ανέφερε χαρακτηριστικά μια πηγή. Ο Πίτερ Χιγκς, ο επιμελητής που απομακρύνθηκε, ο οποίος αρνείται κάθε αδίκημα, θυμήθηκε κάποτε την απόκοσμη ησυχία που παρατηρούσε όταν περιπλανιόταν μόνος του σε αυτές τις -μακριά από τα μάτια του κοινού- αποθήκες.

«Στα υπόγειά μας, όπου έχουμε πολλά θραύσματα αγαλμάτων και ολόκληρα ράφια γεμάτα «μέλη σώματος»… Αν είσαι εκεί κάτω μόνος σου, γίνεται λίγο ανατριχιαστικό», ήταν τα λόγια του Χιγκς, που έχε ειδίκευση σε ελληνικά και ρωμαϊκά γλυπτά. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι… «κάθε αντικείμενο θεωρείται ότι έχει έναν αριθμό και έναν καθορισμένο χώρο στις αποθήκες, οι οποίες έχουν συναγερμό αλλά δεν παρακολουθούνται με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τους ειδικούς. Όσοι έχουν άδεια δεν υποχρεούνται να ενημερώνουν κανέναν για το με ποια αντικείμενα εργάζονται». «Τηλεφωνούσα στην ασφάλεια, τους έλεγα σε ποια αίθουσα έμπαινα, έπαιρνα το κλειδί και αυτό ήταν το μόνο που χρειαζόταν να κάνω για να έχω πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος αντικειμένων», ανέφερε ένας πρώην επιμελητής στον Independent.

«Πολλές από τις συλλογές φυλάσσονται στα ίδια δωμάτια με άλλες, οπότε αν κάποιος ήταν ανέντιμος θα είχε την κάλυψη της γνώσης ότι δεκάδες άλλοι έφοροι, συντηρητές, ειδικοί και ερευνητές θα βρίσκονταν σε αυτό το δωμάτιο την ίδια εβδομάδα ή ακόμη και ημέρα», γεγονός που θα εξαφάνιζε τα ίχνη οποιουδήποτε κακόβουλου ενδιαφερόμενου. Τις κλοπές των αρχαιοτήτων αποκάλυψε ένας ειδικός και έμπορος έργων τέχνης Ιτάι Γκραντέλ. Μιλώντας στους Times, ο Γκραντέλ δεν κρύβει την οργή του και διερωτάται ότι για περισσότερο από έναν χρόνο, το μουσείο αρνήθηκε τα ευρήματά του, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί του ήταν «εντελώς αβάσιμοι» και ότι «η συλλογή προστατεύεται». «Σοκαρίστηκα και τρόμαξα όταν άρχισα να βάζω τα πράγματα στη σειρά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι τα αντικείμενα δεν ήταν ασφαλή σε αυτό το ένδοξο ίδρυμα. Με απομάκρυναν και αυτό με έκανε αποφασισμένο να τους κάνω να με ακούσουν».

