Καθυστερήσεις πτήσεων Βρετανία: Χάος στα αεροδρόμια – Κατέρρευσε το σύστημα

Εναέριο κυκλοφοριακό χάος έχει προκληθεί στην Αγγλία, καθώς ένα «τεχνικό πρόβλημα» έχει πλήξει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τις αεροπορικές εταιρείες να προειδοποιούν για καθυστερήσεις και ακυρώσεις στις πτήσεις. Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας δήλωσε ότι αντιμετωπίζει «τεχνικά προβλήματα» και ότι «εφάρμοσε περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας για τη διατήρηση της ασφάλειας». «Οι μηχανικοί εργάζονται για να βρουν και να διορθώσουν τη βλάβη. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει αυτό». Δεν παρείχαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το τι το προκάλεσε ή πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την επιδιόρθωσή του.

Οι αεροπορικές εταιρείες British Airways, Loganair και EasyJet προειδοποίησαν τους επιβάτες ότι μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στις πτήσεις. Ο δημοσιογράφος του BBC Alex Murray δήλωσε ότι επρόκειτο να πετάξει από το Μπάρι της Ιταλίας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αντιμετώπισε καθυστερήσεις – με τους επιβάτες να ενημερώνονται για «άγνωστη καθυστέρηση» λόγω προβλήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Λονδίνο. Παράλληλα πρόσθεσε πως τους είπαν ότι θα μπορούσαν να περιμένουν καθυστερήσεις περίπου έξι ωρών. «Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να μάθουμε αν θα αποβιβαστούμε μέχρι την ώρα αναχώρησής μας», είπε.

We are aware NATS is currently experiencing a technical issue. We are seeing delays, and cancellations are likely. We apologise for any inconvenience and ask you to contact your airline for further information.

