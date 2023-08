Ινδία μουσουλμάνος μαθητής: Δασκάλα έβαλε παιδιά να χαστουκίζουν συμμαθητή τους

Σοκαριστικό βίντεο στην Ινδία με δασκάλα που ζητά από μαθητές της να χαστουκίσουν μουσουλμάνο συμμαθητή τους κάνει τον γύρο του κόσμου. Οι αρχές στην Ινδία δεσμεύθηκαν να λάβουν μέτρα μετά τη δημοσιοποίηση το συγκεκριμένου βίντεο. Στο βίντεο αυτό, την αυθεντικότητα του οποίου έχει επιβεβαιώσει η αστυνομία και το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλη την Ινδία, φαίνεται η δασκάλα ιδιωτικού σχολείου στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές να διατάσσει τους μαθητές της να χαστουκίσουν έναν συμμαθητή τους, 7 ετών, δήθεν επειδή έκανε λάθος στην προπαίδεια.

«Γιατί τον χτυπάτε τόσο μαλακά; Χτυπήστε τον πιο δυνατά», ακούγεται να λέει στα παιδιά, την ώρα που το αγόρι στέκεται όρθιο και κλαίει. Λίγο αργότερα ζητά από τους μαθητές της να χτυπήσουν το αγόρι και στο σώμα. «Αρχίστε να τον χτυπάτε στην πλάτη (…) Το πρόσωπό του έχει αρχίσει να κοκκινίζει, χτυπήστε τον στην πλάτη». Ο Σατιαναράγιαν Πραζαπάτ, επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο και δήλωσε ότι θα επιβληθούν κυρώσεις στην ινδουίστρια δασκάλα, ενώ σημείωσε πως η οικογένεια του αγοριού έχει προσφύγει νομικά εναντίον της. «Ανακαλύψαμε ότι η δασκάλα είχε πει ότι οι μουσουλμάνοι μαθητές, οι μητέρες των οποίων δεν έδιναν αρκετή προσοχή στα μαθήματά τους, ήταν κακομαθημένοι», πρόσθεσε.

“Hit him harder.”

A Hindu teacher in India instructed her students to slap a seven-year-old Muslim classmate in Uttar Pradesh.

The incident caused an outcry on social media and prompted a police investigation pic.twitter.com/zpsCOC6vSg

— TRT World (@trtworld) August 26, 2023