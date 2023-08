Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαζύγιο: Συμφωνία για την επιμέλεια των τεσσάρων σκύλων

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο πρώην σύζυγός της, Σαμ Ασγκάρι κατέληξαν σε συμφωνία για το πώς θα διαχειριστούν την επιμέλεια των πέντε σκυλιών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Το πρώην ζευγάρι μπορεί να μην απέκτησε παιδί μαζί όσο ήταν παντρεμένο, όμως υιοθέτησε πέντε τετράποδους φίλους, στους οποίους και οι δύο τρέφουν τεράστια αδυναμία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΤΜΖ, ο Σαμ Ασγκάρι ορίστηκε ως ο μοναδικός ιδιοκτήτης του ντόπερμαν, που αγόρασε τον Οκτώβριο του 2021 και ακούει στο όνομα Πόρσα. Από την άλλη μεριά, η Σπίαρς θα έχει την πλήρη επιμέλεια των άλλων τεσσάρων σκυλιών τους, ενός Αυστραλιανού ποιμενικού που ονομάζεται Sawyer, ενός Yorkie που ονομάζεται Hannah και δύο άλλων μικρότερων σκυλιών.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως και οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες με την εν λόγω συμφωνία, παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα η ποπ σταρ δεν διαπραγματευόταν να μοιραστεί την επιμέλεια των σκυλιών με τον πρώην σύζυγό της. «Σχετικά με την κοινή περιουσία τους, το πιο δύσκολο μέρος της διαίρεσης οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων θα είναι τα δύο σκυλιά τους», είχε πει πηγή από το περιβάλλον της στη DailyMail.

