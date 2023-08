Γρασίδι και φωτιές: Το “καύσιμο” για μερικές από τις μεγαλύτερες φωτιές στον κόσμο

Το γρασίδι μπορεί να λειτουργήσει ως «καύσιμο» για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Είδη γρασιδιού τα οποία διευκολύνουν την ταχεία εξάπλωση μίας φωτιάς και σε βάθος χρόνου ευνοούν τη συχνότερη εκδήλωση πυρκαγιών. αποτελούν σημαντικό μέρος του «κοκτέιλ» παραγόντων που γεννούν τα καταστροφικά πύρινα μέτωπα που βλέπουμε όλο και συχνότερα την εποχή της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με έρευνα της «Wall Street Journal». Σε αντίθεση με τα πλατιά φύλλα των δέντρων, το λεπτό γρασίδι ξεραίνεται εύκολα και γρήγορα, ειδικά σε συνθήκες καύσωνα, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως ιδανικό προσάναμμα το καλοκαίρι.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη WSJ, το γρασίδι εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς, είναι πιο ανθεκτικό και ανακάμπτει σαφώς πιο γρήγορα σε σύγκριση με άλλα φυτά μετά από μία φωτιά. Αυτό σημαίνει ότι μετά την καύση ενός δάσους το πρώτο πράγμα που φυτρώνει σε μεγάλη κλίμακα συνήθως είναι το γρασίδι. Ωστόσο, χωρίς ψηλά δέντρα και πυκνούς θάμνους να λειτουργούν ως «ανεμοθώρακες», η ταχύτητα των ανέμων στις πυρόπληκτες εκτάσεις αυξάνεται. Επομένως, εάν ξεσπάσει εκ νέου φωτιά στην ίδια περιοχή, το εύφλεκτο στρώμα γρασιδιού και οι ανεμπόδιστες ριπές θα επιτρέψουν την αστραπιαία εξάπλωση της φωτιάς και θα καταστήσουν την κατάσβεσή της σαφώς δυσκολότερη. Άλλωστε, ένα από τα γνωρίσματα των πιο επικίνδυνων πυρκαγιών την εποχή της κλιματικής κρίσης είναι ότι αποκτούν άμεσα μεγάλες διαστάσεις και αποκτούν τεράστια θερμική ένταση.

In Maui, abandoned pineapple and sugarcane fields filled up with flammable invasive grasses that likely fueled the fire that destroyed Lahaina. Here’s how some types of plants are fueling more frequent and faster-burning fires that are harder to put out. https://t.co/M2M6l7xJbN

