Βρετανικό Μουσείο πώληση εκθεμάτων: Έρευνα διεξάγει το FBI

Έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκατοντάδες θησαυροί του Βρετανικού Μουσείου πωλήθηκαν σε Αμερικανούς αγοραστές διεξάγει το FBI στις ΗΠΑ. Όπως μεταδίδει το BBC, το FBI συνέβαλε στην επιστροφή 268 αντικειμένων που είχαν πωληθεί σε συλλέκτη στην Ουάσιγκτον και τα οποία το μουσείο ισχυρίζεται ότι του ανήκουν. Το Βρετανικό Μουσείο είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι είχαν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί αρχαίοι πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα από τη συλλογή του. Aγοραστής με έδρα τη Νέα Ορλεάνη είπε στο βρετανικό δίκτυο ότι έλαβε e-mail από πράκτορα του FBI που του ζητούσε πληροφορίες για δύο κομμάτια που είχε αγοράσει στο eBay και τον ενημέρωσε πως συνέδραμε τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου στη διερεύνηση της εξαφάνισης ή της κλοπής αντικειμένων από το Βρετανικό Μουσείο. Ο αγοραστής δήλωσε ότι δεν έχει πλέον στην κατοχή του κανένα από τα δύο κοσμήματα. Το Βρετανικό Μουσείο υποστηρίζει, από την πλευρά του, πως από τα 1.500 αντικείμενα που εκτιμά ότι έχουν κλαπεί ή αγνοούνται, μέχρι στιγμής έχουν ανακτηθεί 626 και άλλα 100 έχουν εντοπιστεί αλλά δεν έχουν ακόμη επιστραφεί.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα τα απολεσθέντα αντικείμενα δεν ήταν καταγεγραμμένα, και το Βρετανικό Μουσείο αναζητεί ακόμη τρόπους για να αποδείξει ότι προέρχονται από τη συλλογή του. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό συνεπάγεται ότι οι συλλέκτες συμφωνούν να δωρίσουν αντικείμενα στο μουσείο ώστε να τα αξιολογήσει το προσωπικό. Ο Πίτερ Χιγκς, έφορος της αρχαιοελληνικής συλλογής και ασκών χρέη επικεφαλής του τμήματος Αρχαίας Ελλάδας και Ρώμης, κατηγορείται από το Βρετανικό Μουσείο ότι έκλεψε, κατέστρεψε, έλιωσε και πούλησε αρχαία αντικείμενα και ενθυλάκωσε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, συνολικά 100.000 λίρες από τις πωλήσεις, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα της αγωγής που άσκησε το Βρετανικό Μουσείο σε αστικό δικαστήριο εις βάρος του, ο Χιγκς έκλεβε αντικείμενα για τουλάχιστον μια δεκαετία, πουλώντας κυρίως μη καταγεγραμμένα αντικείμενα από τις αποθήκες του μουσείου. Το Βρετανικό Μουσείο θεωρεί πως ο Χιγκς, ο οποίος έχει στο μεταξύ απολυθεί, είχε πουλήσει αντικείμενα σε τουλάχιστον 45 αγοραστές στο eBay.

Τρεις αγοραστές δήλωσαν, σύμφωνα με το BBC, ότι ο πωλητής «sultan1966» παρουσιάστηκε ως «Paul Higgins» ή «Paul» στο eBay ή μέσω e-mail που αντάλλαξε μαζί τους. Σύμφωνα επίσης με τα δικαστικά έγγραφα, το Βρετανικό Μουσείο αναφέρει ότι ο Χιγκς παραδέχθηκε πως ο λογαριασμός sultan1966 τού ανήκε. Ο αγοραστής από τη Νέα Ορλεάνη, ονόματι Τόνιο Μπιρμπίλια, δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο ότι είχε αγοράσει δύο αντικείμενα από τον «sultan1966»: το ένα ήταν ήταν ένα πετράδι από αμέθυστο που απεικονίζει έναν Έρωτα να ιππεύει ένα δελφίνι, το οποίο αγόρασε έναντι 42 λιρών τον Μάιο του 2016, και το άλλο ήταν ένας πορτοκαλί πολύτιμος λίθος σχήματος σκαραβαίου που αγόρασε έναντι 170 λιρών. Ο Μπιρμπίλια έστειλε την πληρωμή του για το εν λόγω αντικείμενο σε λογαριασμό PayPal που είχε καταχωριστεί στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χιγκς.

Το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει ακόμη εξετάσει τα αντικείμενα αυτά, οπότε δεν έχει μέχρι τώρα διαπιστώσει αν προέρχονται από τη συλλογή του. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ΗΠΑ δεν είναι το μόνο μέρος όπου έχουν καταλήξει αντικείμενα που λείπουν από το Βρετανικό Μουσείο. Ο Δανός έμπορος αρχαιοτήτων Ιτάι Γκραντέλ, ο οποίος ειδοποίησε πρώτος το μουσείο για κλοπές, εντόπισε αντικείμενα που πωλήθηκαν σε αγοραστές σε διάφορες πόλεις, όπως το Αμβούργο, η Κολωνία, το Παρίσι και το Χονγκ Κονγκ.

