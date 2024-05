Τουρκία καραμπόλα: Τραγωδία στην περιοχή Ταρσού

Τη ζωή σε 10 ανθρώπους κόστισε η μετωπική σύγκρουση υπεραστικού λεωφορείου με άλλα τρία οχήματα στη νότια Τουρκία την Κυριακή (26/5). Ακόμη 39 άτομα τραυματίστηκαν.

Το λεωφορείο, που έκανε το δρομολόγιο από το Ντιγιαρμπακίρ προς την Κωνσταντινούπολη, προσέκρουσε σε ένα φορτηγό και σε δύο άλλα οχήματα στην περιοχή Ταρσού κοντά στη μεσογειακή πόλη Μερσίνη, ενημέρωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια με ανάρτηση στο X (πρώην Twitter).

Η κυβέρνηση τόνισε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

🇹🇷 A major accident occurred in the city of Mersin in southeastern Turkey.

A passenger bus collided with a truck and cars on the highway. At the moment, at least 11 dead and 30 injured are known. pic.twitter.com/Tokboeyu3E

— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) May 26, 2024