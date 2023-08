Χαβάη φωτιά νεκροί: Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων

Ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές στο Μάουι αυξήθηκε στους 80, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές στη Χαβάη, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε ό,τι απέμεινε από την ιστορική πόλη της Λαχέινα. Οι φωτιές έγιναν η πλέον πολύνεκρη φυσική καταστροφή στην ιστορία της πολιτείας, ξεπερνώντας τον απολογισμό του τσουνάμι που έπληξε το Μεγάλο Νησί της Χαβάης και στοίχισε τη ζωή σε 61 ανθρώπους το 1960, έναν χρόνο αφότου η Χαβάη έγινε αμερικανική πολιτεία.

Αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι οι ομάδες έρευνας, που συνοδεύονται από ειδικά σκυλιά, μπορεί να εντοπίσουν και άλλους νεκρούς από την πυρκαγιά, που κατέκαψε 1.000 κατοικίες και άφησε πίσω της χιλιάδες αστέγους, ενώ για την ανοικοδόμηση της περιοχής πιθανόν να χρειαστούν πολλά χρόνια και δισεκατομμύρια δολάρια. «Κανείς δεν έχει μπει σε κάποια από τις αυτές τις κατασκευές που κάηκαν τελείως και εκεί είναι δυστυχώς που αναμένουμε ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο Μπράιαν Σατζ, γερουσιαστής της Χαβάης, στο MSNBC.

People are “feeling a sense of devastation and loss, for people and memories they’ve had for years.

"They feel they have been turned to dust."



