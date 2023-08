 Χωρίς βέρα η Νάταλι Πόρτμαν μετά την απιστία του συζύγου της

Όπως φαίνεται, η φημολογούμενη απιστία του συζύγου της Νάταλι Πόρτμαν έχει φέρει τη ρήξη ανάμεσά τους. Η ηθοποιός εθεάθη για πρώτη φορά να περπατά στους δρόμους του Σίδνεϊ, χωρίς να φοράει τη βέρα της. Η 42χρονη βρέθηκε στο «Angel City Equity Summit», μια εκδήλωση για την ομάδα της Εθνικής Γυναικείας Ποδοσφαίρου, Angel City FC, στην Όπερα του Σίδνεϊ την Παρασκευή, όπου και την εντόπισαν οι παπαράτσι. Ενώ περπατούσε, ντυμένη με ένα casual λουκ, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το γυμνό της δάχτυλο, ενώ έβγαζε τα χέρια της από τις τσέπες. Όπως παρατήρησε το κοινό και γρήγορα έγινε τίτλος σε πολλά δημοσιεύματα, η Νάταλι Πόρτμαν φαίνεται πως «έχει ξεφορτωθεί» τη βέρα του γάμου της.

Η έξοδός της έρχεται δύο μήνες, αφού ο σύζυγός της, Μπέντζαμιν Μίλπαϊντ κατηγορήθηκε για απιστία. Αν και μια πηγή από το περιβάλλον του δήλωσε στο «Us Weekly» πως η Νάταλι Πόρτμαν δεν έδωσε τόση σημασία στο συμβάν και πως η σύντομη εξωσυζυγική σχέση του άνδρα της δεν έπαιξε κανέναν ρόλο στον γάμο τους, φαίνεται πως τελικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ωστόσο, δεδομένου ότι έχουν αποκτήσει δύο παιδιά μαζί, κάνουν κι οι δύο μεγάλη προσπάθεια να ισορροπήσουν τα πράγματα για χάρη τους.

Natalie Portman was spotted without her wedding ring after Benjamin Millepied was accused of having an affair. https://t.co/6YfVsMfGng

— Us Weekly (@usweekly) August 5, 2023