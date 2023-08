Ντουέιν Μπέικον αδερφός: Νεκρός από πυροβολισμό ο 23χρονος Ραχίμ

Νεκρός βρέθηκε ο Ραχίμ Μπέικον, αδερφός του Ντουέιν, τα ξημερώματα της 28ης Ιουλίου μετά από πυροβολισμό σε πάρτι που διοργανώθηκε στη Φλόριντα. Ο Ντουέιν Μπέικον διοργάνωσε ένα πάρτι στη Φλόριντα, το οποίο τελικά οδήγησε στον θάνατο του αδερφού του Ραχίμ. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 28ης Ιουλίου. Ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο διοργανώθηκε το πάρτι, παρακίνησε τους πάντες να αποχωρήσουν για να σεβαστούν τις ώρες κοινής ησυχίας. Ωστόσο κάποιοι δεν τον άκουσαν και ξεκίνησε ένας τσακωμός. Δέκα λεπτά αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο Ραχίμ Μπέικον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Ο θανάσιμος πυροβολισμός, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, έγινε στη 1:51. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες για το τι ακριβώς συνέβη, ο Ραχίμ Μπέικον δέχθηκε τα πυρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε. Επίσης, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μια 48χρονη γυναίκα. Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, ο ιδιοκτήτης του χώρου όπου έγινε το πάρτι άναψε τα φώτα προκειμένου να αποχωρήσουν οι παρευρισκόμενοι λόγω των περιορισμών της πολιτείας σχετικά με τις ώρες κοινής ησυχίας. Ωστόσο, κάποιοι απ’ τους καλεσμένους αρνήθηκαν να αποχωρήσουν με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση.

Rest in Peace @350heem . PolkWay was formed through a love for Music and Sports, and 350Heem embodied both. He played Basketball for Mckeel Acadmey while finishing with Lake Gibson, and is the younger brother of former NBA Guard Dwayne Bacon. He was also one of few locally to… pic.twitter.com/8Ub5pqujAn

— PolkWay (@polk_way) July 31, 2023