Κέβιν Κόστνερ διαζύγιο: Στο σπίτι που χρησιμοποιείται για το προσωπικό η πρώην σύζυγος

Η εν διαστάσει σύζυγος του Κέβιν Κόστνερ, Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ, έφυγε επίσημα από το κοινό τους σπίτι, αλλά δεν πήγε πολύ μακριά. Σύμφωνα με φωτογραφίες του Page Six από φορτηγά έξω από το σπίτι του πρώην ζευγαριού στη Σάντα Μπάρμπαρα, ήρθαν στην επιφάνεια περισσότερες λεπτομέρειες για το πού ακριβώς μετακομίζει η Μπαουμγκάρτνερ εν μέσω του διαζυγίου τους. «Η Κριστίν ακολουθεί τις νομικές συμβουλές σύμφωνα με το προγαμιαίο συμβόλαιο και εκκενώνει το οικογενειακό σπίτι», δήλωσε μια πηγή στο People, προσθέτοντας ότι «θα μείνει σε ένα μικρότερο σπίτι στην ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται ως οικία του προσωπικού».

