Cardi B μικρόφωνο: Έξαλλη η ράπερ, το πέταξε το μικρόφωνο σε γυναίκα που της έριξε ποτό

Η Cardi B εκσφενδόνισε το μικρόφωνό της σε γυναίκα που παρακολουθούσε τη συναυλία της, επειδή τής έριξε ποτό κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Λας Βέγκας το Σάββατο.

Η πασίγνωστη ράπερ στην αρχή φαινόταν να ξαφνιάζεται, ωστόσο έγινε έξαλλη και δίχως δεύτερη σκέψη πέταξε με δύναμη το μικρόφωνο στη γυναίκα.

Η ασφάλεια επενέβη γρήγορα, ενώ η Cardi B φώναζε από τη σκηνή, πριν της επιστραφεί το μικρόφωνο και συνεχίσει το σόου της.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος της γυναίκας που έριξε το ποτό στην δημοφιλή τραγουδίστρια.

Cardi B throws her microphone at an audience member who threw a drink at her 👀 pic.twitter.com/fKmFLFGzKw

— Daily Loud (@DailyLoud) July 30, 2023