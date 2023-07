Φαιντανύλη – Τζέιμι Λι Κέρτις: Η οσκαρική ηθοποιός μιλά για τον εθισμό που ξεπέρασε

Αφού γιόρτασε 24 χρόνια νηφαλιότητας τον Φεβρουάριο, η Τζέιμι Λι Κέρτις αναφέρθηκε στους αγώνες της στο παρελθόν με τον εθισμό στα οπιοειδή σε μια νέα συνέντευξη στην εκπομπή «Morning Joe», δηλώνοντας ότι «η χειρότερη μέρα της ήταν σχεδόν αόρατη για οποιονδήποτε άλλον». «Είμαι τυχερή. Δεν πήρα τρομερές αποφάσεις μαστουρωμένη ή υπό την επήρεια αλκοόλ, για τις οποίες μετά, για το υπόλοιπο της ζωής μου, θα μετανιώνω», είπε αρχικά.

«Υπάρχουν γυναίκες στη φυλακή των οποίων οι ζωές καταστράφηκαν από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, όχι επειδή ήταν βίαιες κακοποιούς, όχι επειδή ήταν απαίσιοι άνθρωποι, αλλά επειδή ήταν εθισμένες», πρόσθεσε η ηθοποιός. «Είμαι απίστευτα τυχερή που αυτός δεν ήταν ο δικός μου δρόμος», δήλωσε η Κέρτις. Η 64χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι η νηφαλιότητα έκανε τα πάντα ξεκάθαρα για εκείνη.

«Ήμουν εξαρτημένη από τα οπιούχα και μου άρεσε να “φτιάχνομαι” από οπιοειδή», μοιράστηκε. «Και αν η φαιντανύλη ήταν διαθέσιμη, τόσο εύκολα διαθέσιμη όσο είναι σήμερα στους δρόμους, θα ήμουν νεκρή», ανέφερε συνέχεια. Ο εθισμός της ηθοποιού διήρκεσε μέχρι το 1999. «Ήμουν μπροστά από την επιδημία των οπιούχων. Είχα μια 10ετή πορεία, κλέβοντας, συνωμοτώντας. Κανείς δεν το ήξερε. Κανείς», ανέφερε η ηθοποιός, είχε δηλώσει στο PEOPLE το 2018.

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι το ταξίδι της νηφαλιότητας της επέτρεψε να ζήσει μια «απίστευτη ζωή». Στην ίδια συνέντευξη, εξέφρασε ότι η νηφαλιότητά της είναι το «μεγαλύτερο επίτευγμά της». «Η νηφαλιότητά μου ήταν το κλειδί για την ελευθερία, την ελευθερία να είμαι εγώ, να μην κοιτάζω στον καθρέφτη την αντανάκλαση και να προσπαθώ να δω κάποιον άλλο», επεσήμανε. «Κοιτάζω στον καθρέφτη. Βλέπω τον εαυτό μου. Αποδέχομαι τον εαυτό μου. Και προχωράω γιατί ξέρετε κάτι; Ο κόσμος είναι γεμάτος με πράγματα που πρέπει να κάνουμε», είπε στη συνέχεια.

«Σπάω τον κύκλο που ουσιαστικά κατέστρεψε τις ζωές γενεών στην οικογένειά μου», τόνισε η Οσκαρική ηθοποιός. Η Κέρτις έχει ιστορικό εθισμού στην οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού της Νίκολας, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης όταν ήταν 21 ετών, και του πατέρα της Τόνι Κέρτις, ο οποίος επίσης έκανε κατάχρηση αλκοόλ, κοκαΐνης και ηρωίνης.

«Το να μείνω νηφάλια παραμένει το μεγαλύτερο επίτευγμά μου», παραδέχτηκε. «Μεγαλύτερο από τον σύζυγό μου, μεγαλύτερο από τα δύο μου παιδιά και μεγαλύτερο από κάθε δουλειά, επιτυχία, αποτυχία. Οτιδήποτε», αποκάλυψε με τεράστια ειλικρίνεια η Κέρτις.

