Κατέρρευσε από τη ζέστη: Σοκ στο φιλικό Ρεάλ-Μίλαν

Σοκ προκάλεσε η κατάρρευση on camera του παλαίμαχου διεθνή τερματοφύλακα, Σάκα Χίσλοπ, λίγες στιγμές πριν από την έναρξη του φιλικού της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μίλαν στις ΗΠΑ. Όπως φαίνεται στο βίντεο ο σχολιαστής του ESPN και άλλοτε παίκτης των Νιούκαστλ, Γουέστ Χαμ και Πόρτσμουθ, βρισκόταν στο πλευρό του συμπαρουσιαστή του, Νταν Τόμας, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε, προκαλώντας πανικό. Αμέσως οι συνεργάτες του κάλεσαν για βοήθεια, με την κάμερα να αλλάζει πλάνο και τους υπαλλήλους του γηπέδου να σπεύδουν επίσης στο σημείο.

Προς το παρόν παραμένουν άγνωστες οι αιτίες του επεισοδίου, αν και οι καιρικές συνθήκες στο «Rose Bowl Stadium» με την υψηλή θερμοκρασία και τα ακόμα υψηλότερα ποσοστά υγρασίας ίσως έπαιξαν ρόλο. Ευτυχώς γρήγορα ακολούθησαν καλά νέα με τον Νταν Τόμας να ενημερώνει πως ο Χίσλοπ ανέκτησε γρήγορα τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αναφέροντας, μάλιστα, ότι ο παλαίμαχος τερματοφύλακας νιώθει ντροπή για την αναστάτωση που προκάλεσε καθώς δεν του αρέσει να γίνεται το επίκεντρο της προσοχής.

Dan Thomas gave an update on Shaka Hislop’s condition.

Shaka is “conscious and talking” and has been tended to by medics 🙏 pic.twitter.com/B3mlEsxUfw

— ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2023