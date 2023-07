Γιάννης Αντετοκούνμπο Αλ Χιλάλ: Μήνυμα στους Άραβες και στο φόντο ο… Εμπαπέ!

Από το πρωί στο χώρο του ποδοσφαίρου κυκλοφορεί η είδηση ότι η Αλ Χιλάλ προσφέρει 700 εκατ. ευρώ στον Κιλιάν Εμπαπέ για να τον ντύσει μόνο για τη σεζόν 2023-24 με την εμφάνιση της. Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει βρει σημείο σύνδεσης με την Παρί Σεν Ζερμέν αλλά δεν έχει…ψηθεί ο Γάλλος ποδοσφαιριστής.

Αντίθετα έτοιμος για τη μεγάλη μεταγραφή είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο πρωταθλητής NBA αυτοπροτάθηκε μέσω βίντεο στην Αλ Χιλάλ και ζήτησε να τον πάρουν! Συγκεκριμένα ανέβασε μια φωτογραφία θεωρώντας ότι μοιάζει με τον Γάλλο σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Αλ Χιλάλ μπορείς να με πάρεις. Μοιάζω στον Κιλιάν Εμπαπέ». Πριν από λίγους μήνες ο Γιάννης είχε αυτοπροταθεί και πάλι στους Σαουδάραβες για να παίξει ως τερματοφύλακας. «Καθόμουν στον καναπέ μου και σκρόλαρα στη σελίδα του Tik Tok που είναι για μένα (σ.σ προτείνει πράγματα ανάλογα με τις αναζητήσεις και τα δεδομένα που σου ταιριάζουν). Μέσι, Ρονάλντο και Μπενζεμά. Αν ψάχνετε για τερματοφύλακα για την επόμενη σεζόν, ενημερώστε με» έγραψε ο Greek Freak και το συνόδευσε με γέλια.

Την ανάρτηση σχολίασε ήδη ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού, Μαρσέλο! Όπως είναι φυσικό το ποστ έγινε viral και το είδε και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Όχι δεν αποκάλυψε εάν θα αποδεχτεί την πρόταση της Αλ Χιλάλ αλλά έκανε retweet xρησιμοποιώντας πολλά emojis με τη φάτσα που κλαίει από τα γέλια.

I was just sitting on my couch scrolling through For you page. Messi Ronaldo and Benzema. If you’re looking for a goalie for next season, let me know. 😂😂😂

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 5, 2023