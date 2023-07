Νεϊμάρ παιδιά: Πώς θα βαφτίσει το μωρό που περιμένει

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Νεϊμάρ, στην οποία εξέπληξε όταν είπε πως θα βαφτίσει το παιδί που περιμένει με την σύντροφό του Μπρούνα Μπιανκάρντι, προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι, σε περίπτωση που είναι αγόρι. Στο κανάλι του διάσημου influencer και Youtuber της Βραζιλίας, Casimiro, ο ηγέτης της «σελεσάο» κλήθηκε να απαντήσει τι όνομα θα δώσει στο δεύτερο παιδί του και η απάντησή του προκάλεσε γέλια. «Πώς θα πεις το παιδί που έρχεται;» τον ρώτησε ο Casimiro κι ο Νεϊμάρ απάντησε: «Μέσι».

Είναι γνωστή η αγάπη που τρέφει ο «Νέι» για τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα και στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Νεϊμάρ έχει υποστηρίξει πολλές φορές πως ο Αργεντινός τον βοήθησε πολύ όχι μόνο να γίνει καλύτερος παίκτης, αλλά και σε αποφάσεις που πήρε εκτός γηπέδου. Τώρα, είπε θα συνεχίσει να τον υποστηρίζει από μακριά μιας κι ο Μέσι έφυγε από την Παρί Σεν Ζερμέν και πήγε στην Ίντερ Μαϊάμι, ενώ εκείνος υποστήριξε πως θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στο γαλλικό σύλλογο.

If your baby was a boy, have you thought about what name you would give him?

Neymar🗣️: “MESSI”

