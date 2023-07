Συρία φωτιά 2023: Δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν κεντρικά και ανατολικά της χώρας

Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στην κεντρική και ανατολική Συρία, την ώρα που ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην επαρχία Χάμα, προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του περιφερειακού κέντρου δασοπροστασίας Άμζαντ Χάμαντ στο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ένα άλλο πύρινο μέτωπο μαίνεται σε ορεινή έκταση στη γειτονική επαρχία Χομς, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι δύσβατη και αυτό δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Οι φλόγες απείλησαν το χωριό Αλ Μαράνα, υποχρεώνοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι σημερινές θερμοκρασίες ήταν έως και έξι βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο της εποχής για τη χώρα.

According to the #Syrian Civil Defense, there were a total of 11 fires in northern #Syria. Out of these, 6 fires occurred in agricultural lands, while 2 fires were in residential houses.

This will have a significant impact on the people as they depend on agriculture pic.twitter.com/uMuVok7PAN

