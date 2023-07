Αριάνα Γκράντε διαζύγιο: Χώρισε η ποπ σταρ από τον Ντάλτον Γκόμεζ

Τέλος στον γάμο τους έβαλαν η Αριάνα Γκράντε και ο Ντάλτον Γκόμεζ, έχοντας καταθέσει ήδη αίτηση διαζυγίου. Το ζευγάρι παρέμεινε παντρεμένο για περισσότερα από δύο χρόνια, αλλά δημοσίευμα του PageSix θέλει την ποπ σταρ και τον άλλοτε αγαπημένο της, να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους από τον Ιανουάριο, σε φιλικό κλίμα.

Ariana Grande, husband Dalton Gomez are divorcing after 2 years of marriage https://t.co/kytjbDr9vj pic.twitter.com/y6HCxy6meh

— Page Six (@PageSix) July 17, 2023