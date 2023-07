Μάργκοτ Ρόμπι – Μπάρμπι: Πέταξε τη στολή και εμφανίστηκε με το πιο… μίνι που υπάρχει!

Σε παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση της νέας της ταινίας με τίτλο «Barbie» βρίσκεται η Μάργκοτ Ρόμπι και κάνει τη μία καλύτερη από την άλλη εμφάνιση. Αναμφίβολα, διαθέτει ένα από τα πιο καλογυμνασμένα και εντυπωσιακά κορμιά στη βιομηχανία του κινηματογράφου και όπου σταθεί και βρεθεί συγκεντρώνει τα βλέμματα επάνω της. Το τελευταίο όμως διάστημα, η Μάργκοτ Ρόμπι βρίσκεται σε μια παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση της ταινίας Barbie στην οποία πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο, και εντυπωσιάζει με τα σύνολα που φορά στο ροζ χαλί, πολλά από τα οποία αποτίουν φόρο τιμής στις εμβληματικές κούκλες Barbie. Στην πρεμιέρα, μάλιστα, του Λονδίνου, προχθές το βράδυ, η Αυστραλή ηθοποιός εντυπωσίασε με ένα φόρεμα Vivienne Westwood σε ροζ απόχρωση.

Το φόρεμα, εμπνευσμένο από την Barbie «Enchanted Evening» που κυκλοφόρησε αρχικά το 1960 και αναπαράχθηκε το 1995, διέθετε κορσέ μπούστο και ουρά, με την Μάργκοτ Ρομπι να συμπληρώνει το σύνολο με γάντια όπερας και choker με πέρλες.

Λίγες ώρες αργότερα όμως, η διάσημη σταρ επέλεξε ένα τελείως διαφορετικό στιλ από την εξαιρετικά κοριτσίστικη σειρά των πρόσφατων εμφανίσεών της. Συγκεκριμένα, τόσο στο photocall της ταινίας στο London Eye όσο και στη συνέχεια στο afterparty σε μια ιδιωτική κατοικία στο Λονδίνο, η Μάργκοτ Ρόμπι επέλεξε ένα καυτό μίνι κόκκινο φόρεμα που έκανε αίσθηση. Συγκεκριμένα, διάλεξε ένα εξαιρετικά κοντό κόκκινο σατέν φόρεμα της Τουρκοβρετανίδας σχεδιάστριας Dilara Fındıkoğlu το οποίο τόνιζε τα ατελείωτα πόδια της αλλά και τις τρομερές αναλογίες της. Το λουκ ολοκλήρωσε με ένα ασορτί ζευγάρι κόκκινα σανδάλια.

No straight male actually thinks Margot Robbie is “mid.” I repeat: No straight male. pic.twitter.com/0lySfI5xuP

— Ian Miles Cheong (@stillgray) July 14, 2023