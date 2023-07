Dua Lipa Barbie: Σχεδόν γυμνή στην πρεμιέρα, άστραψαν τα “φώτα”

Με το που επέστρεψε από τις διακοπές της στην Ελλάδα, η Ντούα Λίπα έκανε μία τολμηρή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Barbie». Η αλβανικής καταγωγής ποπ σταρ «ντύνει» μουσικά το φιλμ με τους Μάργκοτ Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ και δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρεμιέρα στο Λος Άντζελες. Η εμφάνισή της έχει γίνει ήδη viral στα social media, αφού η 27χρονη επέλεξε να φορέσει ένα φόρεμα αστραφτερό see through φόρεμα, μέσα από το οποίο φαίνεται το γυμνό στήθος της και το ασημί εσώρουχό της.

Dua Lipa at the L.A. premiere of #Barbie pic.twitter.com/mFCvdHBKmD

— Variety (@Variety) July 10, 2023